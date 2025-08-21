MU đã có Bruno hay vung tay phàn nàn, không cần thêm Cunha

Trong lúc mọi người ca ngợi Matheus Cunha sau khi tiền đạo người Brazil có màn ra mắt tại Premier League trong màu áo mới, thì cựu tiền đạo của MU Michael Owen lại bày tỏ lo ngại về số 10 mới.

Cunha đã ra mắt trong màu áo MU

Matheus Cunha chơi trọn vẹn 90 phút trong trận Manchester United gặp Arsenal hôm 17/8. Xuất phát ở vị trí trung phong trước khi lùi sâu khi Benjamin Sesko được tung vào sân, tiền đạo người Brazil để lại nhiều dấu ấn trong lối chơi.

Bình luận trên truyền thông, cựu tiền đạo Michael Owen thừa nhận ấn tượng với Cunha từ thời còn khoác áo Wolves. “Ngay lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, tôi đã nghĩ: Ồ, cậu ta thực sự tài năng. Có điều gì đó rất đặc biệt khiến tôi luôn thích xem Cunha thi đấu”.

Tuy nhiên, điều khiến Owen lo ngại không nằm ở kỹ năng chơi bóng, mà ở thái độ và cách hành xử. Ông cho rằng Cunha thường xuyên phản ứng thái quá, vung tay phàn nàn, thậm chí dễ bị truất quyền thi đấu - một thói quen không phù hợp khi trong đội đã có sẵn một cá tính mạnh như Bruno Fernandes.

“Ở Wolves, Cunha là ngôi sao số một, gánh vác cả CLB và chịu nhiều áp lực. Nhưng ở Man United, mọi thứ khác hẳn: cậu ấy bị soi kỹ hơn và bắt buộc phải cư xử đúng mực”, Owen nhấn mạnh.

Thực tế, Cunha từng phải nhận hai án treo giò ở mùa giải trước: một sau vụ va chạm với nhân viên Ipswich, một sau tấm thẻ đỏ trước Bournemouth tại FA Cup. Owen tin rằng khoác áo một CLB lớn như Man United có thể giúp tiền đạo 26 tuổi chấn chỉnh bản thân, và nếu cải thiện được vấn đề kỷ luật, anh hoàn toàn đủ khả năng tỏa sáng tại Old Trafford.

Màn trình diễn trước Arsenal vừa qua là minh chứng rõ ràng. Cunha không chỉ cho thấy sự nhiệt huyết, mà còn nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn và người hâm mộ. Với tài năng đã được khẳng định, vấn đề còn lại của anh chính là giữ được sự bình tĩnh và tập trung - yếu tố quyết định để biến tiềm năng thành ngôi sao thực thụ trong màu áo “Quỷ đỏ”.