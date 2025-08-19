Báo chí Brazil tung hô Cunha lên mây sau màn ra mắt với MU

Tiền đạo Matheus Cunha của Manchester United để lại ấn tượng tích cực trong trận ra mắt, dù đội bóng của anh phải nhận thất bại trước Arsenal tại vòng 1 Premier League cuối tuần qua.

Matheus Cunha được HLV Ruben Amorim tin tưởng xếp đá chính khi Manchester United chạm trán Arsenal. Ngôi sao người Brazil gây ấn tượng mạnh với cả người hâm mộ lẫn giới chuyên môn. Trong tổng số 22 cú sút mà MU thực hiện, Cunha đóng góp 4, trong đó có 3 lần đưa bóng trúng đích.

Sau trận, báo chí Brazil ca ngợi hết lời số 10 của MU. Tờ Jornal da Paraiba viết: “Matheus Cunha trải qua một buổi chiều đầy cảm xúc trong trận ra mắt Premier League cùng Manchester United hôm chủ nhật. Tiền đạo này chơi một trận rất hay nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thất bại”.

Jornal da Paraiba còn nhấn mạnh Cunha là một trong những cầu thủ hay nhất của MU: “Anh chơi như một nhà kiến tạo, hỗ trợ các đồng đội mới một cách tuyệt vời”.

Trang UOL Esporte đánh giá: *“Chiếc áo số 10 mới của Manchester United là cầu thủ nổi bật nhất, không chỉ trong số các cầu thủ Brazil trên sân mà còn cả những tân binh.

Theo UOL Esporte, Cunha là mẫu cầu thủ nhiệt huyết, tự tạo ra cơ hội nguy hiểm cho mình và đồng đội, gần như tham gia vào mọi pha tấn công của MU. Globo cũng nhận định Matheus Cunha có màn trình diễn mạnh mẽ, di chuyển liên tục và tham gia nhiều vào các pha bóng.

Trong khi đó, SBT Sports khen ngợi: “Tiền đạo người Brazil, Matheus Cunha, thể hiện quyết tâm cao độ và là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Quỷ đỏ. Anh tung ra nhiều cú dứt điểm, kiến tạo thông minh, xứng đáng với 62 triệu bảng mà CLB bỏ ra để chiêu mộ từ Wolverhampton Wanderers”.