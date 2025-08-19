Thống kê của Cunha khiến Garnacho xấu hổ

Tân binh Matheus Cunha gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt MU, trái ngược với phong độ mờ nhạt của Alejandro Garnacho xuyên suốt mùa giải trước.

Cunha được đánh giá chơi hiệu quả hơn hẳn Garnacho.

Hôm 17/8, MU thua Arsenal 0-1 tại Old Trafford ở vòng mở màn Premier League, nhưng thầy trò Ruben Amorim vẫn có nhiều điểm sáng. Bàn thắng duy nhất của Riccardo Calafiori giúp "Pháo thủ" ra về với 3 điểm, song màn trình diễn của các tân binh MU mang lại niềm tin cho người hâm mộ.

Ở hàng thủ, Matthijs de Ligt và Leny Yoro kiểm soát tốt các pha không chiến, vô hiệu hóa phần lớn sức mạnh của Viktor Gyokeres. Trên hàng công, Bryan Mbeumo và đặc biệt Matheus Cunha chơi khá ấn tượng.

Cunha liên tục khiến hàng thủ Arsenal chao đảo với những pha đi bóng tốc độ và trực diện. Tiền đạo người Brazil thậm chí suýt lập siêu phẩm solo. Thống kê cho thấy anh hoàn tất 4/6 pha rê dắt - cao hơn bất kỳ cầu thủ nào khác vòng mở màn, đồng thời 8 lần thắng tranh chấp tay đôi.

Màn trình diễn ấy càng cho thấy MU tìm được một sự nâng cấp rõ rệt so với Alejandro Garnacho. Mùa trước, tài năng trẻ Argentina đá chính 23 trận nhưng trung bình chỉ thành công chưa tới 1 pha qua người (0,7) mỗi trận, tỷ lệ đạt 32% và hiếm khi thắng tranh chấp.

Dù được đánh giá giàu tiềm năng, sự thiếu hiệu quả của Garnacho khiến ban lãnh đạo mất kiên nhẫn. Ngôi sao trẻ 21 tuổi hiện thúc đẩy thương vụ sang Chelsea, với một bản hợp đồng có thể sớm hoàn tất.