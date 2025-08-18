Cunha, Mbeumo khiến fan MU phát cuồng

Bộ đôi tân binh Matheus Cunha và Bryan Mbeumo hòa nhập nhanh chóng dù MU phải nhận thất bại 0-1 trước Arsenal tại vòng 1 Premier League mùa 2025/26 hôm 17/8.

Mbeumo, Cunha gây nhiều khó khăn cho hàng thủ Arsenal. Ảnh: Reuters.

Cunha và Mbeumo đều được HLV Ruben Amorim điền tên vào đội hình xuất phát trước Arsenal. Cả hai không chỉ chơi hiệu quả mà còn gây khó khăn cho hàng phòng ngự đội khách bằng những pha di chuyển linh hoạt và sức mạnh của mình.

Cụ thể hơn, Cunha thể hiện đẳng cấp của mình khi dẫn đầu về số lần đi bóng thành công (6 lần) và số lần tranh chấp với đối thủ (20 lần). Mỗi khi chạm bóng, anh thường rê bóng qua 1-2 cầu thủ Arsenal và tạo ra cơ hội cho đồng đội.

Trong khi đó, Mbeumo cũng có những pha xử lý đáng chú ý dù bị theo sát trong phần lớn thời gian trận đấu. Anh có 2 cú dứt điểm trúng đích ở trận vừa qua nhưng không thể đem về bàn thắng cho "Quỷ đỏ".

Sự phối hợp giữa hai tân binh tạo ra áp lực lên hàng phòng ngự Arsenal, khiến họ phải lùi sâu và phòng ngự chặt chẽ. Thống kê cho thấy đội chủ nhà tạo ra những cơ hội rõ ràng với 1.59 xG (bàn thắng kỳ vọng), cho thấy MU xứng đáng có ít nhất một pha lập công trong trận đấu.

Phát biểu sau trận, cựu danh thủ MU, Rio Ferdinand đánh giá cao các tân binh của MU: "Điểm tích cực là MU tạo ra nhiều nguy hiểm trước khung thành Arsenal. Cunha và Mbeumo thực sự gây ấn tượng. Cả hai đều cho thấy khả năng rê bóng và chuyển trạng thái tốt, điều này giúp MU chơi kiểm soát tốt hơn. Mọi thứ tại MU sẽ tiếp tục được cải thiện nếu họ duy trì phong độ như thế này".

