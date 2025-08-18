CĐV Palace phẫn nộ vì bị từ chối bàn thắng vào lưới Chelsea

Người hâm mộ Crystal Palace vô cùng phẫn nộ sau khi bàn thắng từ cú đá phạt của Eberechi Eze vào lưới Chelsea bị từ chối vì lỗi đứng rào sai khoảng cách.

Marc Guehi bị cho là đứng quá gần hàng rào của Chelsea

Gặp Chelsea ở vòng 1 Premier League mùa 2025/26 tối 17/8, ngôi sao người Anh đáng ra có thể đưa Crystal Palace vượt lên dẫn trước từ sớm bằng một cú sút căng, bóng đi xuyên qua tay thủ môn Robert Sanchez. Thế nhưng, VAR vào cuộc và xác định Marc Guehi đứng cách hàng rào Chelsea chưa đến một mét, đồng nghĩa với việc phạm luật.

Trọng tài sau đó công bố lý do hủy bàn thắng: “Sau khi xem lại, cầu thủ số 6 đội khách đứng cách hàng rào chưa đến một mét khi cú sút được thực hiện. Vì vậy, bàn thắng không được công nhận”.

Theo luật, các cầu thủ tấn công không được phép đứng chen vào hàng rào phòng ngự khi đối thủ thực hiện đá phạt. Luật 13 trên trang của FA nêu rõ: “Nếu khi thực hiện đá phạt, cầu thủ tấn công đứng cách hàng rào (gồm từ ba cầu thủ phòng ngự trở lên) dưới 1 mét, trọng tài sẽ thổi phạt gián tiếp”.

Tình huống này giúp Sanchez thoát khỏi sai lầm, bởi cú đá của Eze vốn đi xuyên qua hàng rào và chui thẳng qua tay anh. Niềm vui của Crystal Palace nhanh chóng bị dập tắt, còn người hâm mộ thì bùng nổ giận dữ trước quyết định này.

Một fan tức giận viết: “VAR thật kinh tởm, bóng đá đã chết rồi”. Người khác thêm vào: “Mới vòng 1 mà VAR phá hỏng tất cả”. Một CĐV khác bức xúc: “Đó là một quyết định tồi tệ. Chưa từng thời nào coi đó là lỗi. Thật sự ghét VAR”.

Và một người khác bình luận: “Ngay cuối tuần đầu tiên, VAR và trọng tài mắc sai lầm. Họ chưa từng chơi bóng nên chẳng hiểu gì cả. Guehi chẳng làm gì sai ở tình huống đó”.

Trên sân Stamford Bridge, chủ nhà Chelsea bị Crystal Palace cầm hoà 0-0.