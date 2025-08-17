Ngôi sao 55 triệu bảng gây sức ép để đến Arsenal

Tiền vệ Eberechi Eze của Crystal Palace tìm cách chuyển đến sân Emirates thi đấu trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng hè này.

Eze muốn gia nhập Arsenal. Ảnh: Reuters.

Daily Mail cho biết Eze yêu cầu không tham gia trận mở màn Premier League của Crystal Palace gặp Chelsea tại vòng 1 tối 17/8. Trong suốt tuần qua, tuyển thủ người Anh vẫn tập luyện bình thường cùng đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Oliver Glasner.

Eze cho rằng "anh không có trạng thái tinh thần tốt nhất để thi đấu". Yêu cầu của tiền vệ này được đưa ra trong bối cảnh Arsenal và Tottenham đang tranh nhau đưa cầu thủ 27 tuổi về thi đấu trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa.

Hôm 11/8, Times đưa tin Eze đạt thỏa thuận cá nhân để gia nhập Arsenal. Mức phí chuyển nhượng vào khoảng 55 triệu bảng.

HLV Mikel Arteta xem Eze là lựa chọn lý tưởng để cạnh tranh với Martin Odegaard ở vị trí "số 10" hoặc thay thế Gabriel Martinelli ở cánh trái, mang đến sự đột biến và khả năng liên kết giữa tuyến giữa và hàng công.

Bên cạnh Arsenal, Tottenham cũng rất quan tâm đến Eze sau khi tiền vệ James Maddison gặp chấn thương dây chằng và nghỉ dài hạn. Eze được xác định là mục tiêu hàng đầu của Spurs để cạnh tranh ở mùa giải mới.

Eze đã có một mùa giải 2024/25 ấn tượng, đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch FA Cup của Palace. Anh kết thúc mùa giải trước với 14 bàn cùng 11 pha kiến tạo trên mọi đấu trường.

