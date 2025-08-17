MU khiến cầu thủ Arsenal hoang mang

Trước trận khai màn Premier League mùa 2025/26, Jurrien Timber thừa nhận Arsenal hoàn toàn không thể đoán trước được Manchester United sẽ chơi ra sao.

Timber cho rằng MU rất khó đoán khi chơi trên sân nhà.

Mùa giải năm ngoái, thầy trò Mikel Arteta sớm đối đầu Tottenham và Man City. Nhưng năm nay thử thách còn khó khăn hơn với chuyến làm khách tới sân Old Trafford gặp MU vào tối 17/8. Sau đó, Arsenal tiếp Leeds, làm khách Liverpool, gặp Nottingham Forest, Man City và rồi lại hành quân tới sân Newcastle.

Timber chia sẻ: "Đúng là khởi đầu khó nhằn. Năm ngoái cũng vậy, và tôi nghĩ điều này có thể đi theo hai hướng. Nếu khởi đầu tốt, mọi thứ sẽ tuyệt vời, đó là thử thách. Khi lịch thi đấu vừa công bố, tôi đã nghĩ ngay 'ôi, khó đây'. Cả tuần này chúng tôi chỉ nói về MU, chứ không hề nghĩ tới Leeds hay Liverpool".

"MU có nhiều cầu thủ giỏi, một HLV tài năng. Năm ngoái đá trên sân của họ rất khó, và năm nay cũng sẽ không khác. Hơn nữa họ còn có tân binh, nên thực sự chúng tôi chẳng biết sẽ phải đối mặt với điều gì. Đó là điều khiến Premier League trở nên đặc biệt, các đội bóng ngày càng mạnh, mỗi mùa lại khó đoán hơn", hậu vệ người Hà Lan thừa nhận.

Timber cũng chỉ ra rằng Chelsea và nhiều CLB khác đang tiến bộ rõ rệt, vì thế Arsenal càng cần tập trung vào chính mình: "Điều quan trọng nhất là tin vào khả năng của bản thân. Nếu cứ mải so với người khác, chẳng đội nào đi xa được".

Sau 3 mùa liên tiếp về nhì và kỳ chuyển nhượng hè đầy sôi động với các tân binh Viktor Gyokeres, Noni Madueke, Martin Zubimendi, Christian Norgaard, Cristhian Mosquera và Kepa Arrizabalaga, áp lực đang dồn lên thầy trò HLV Arteta. Nếu lại thất bại, "Pháo thủ" chắc chắn không còn lời nào để bào chữa.