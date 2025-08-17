Đủ rồi Arsenal, giờ là lúc lên ngôi

Dù có tham vọng và đội hình chất lượng, Arsenal vẫn để cơn khát chức vô địch Anh kéo dài 2 thập kỷ. Mùa này, Arsenal quyết tâm săn thành công hiệu quả khi thay đổi tư duy.

Arsenal mùa trước hoàn thành cú hat-trick mà không ai giàu tham vọng mong muốn: Lần thứ 3 liên tiếp giành ngôi á quân giải Ngoại hạng Anh. Với mùa giải 2022/23 và 2023/24, Arsenal về nhì thì cũng không đến mức quá cay đắng khi chỉ xếp dưới Manchester City quá mạnh. Người ta dễ dàng thông cảm cho Mikel Arteta vì Pep Guardiola đã có thời gian xây dựng Man City rất lâu và đội bóng của Pep được vận hành trơn tru đến mức ‘lô hỏa thuần thanh’.

Vì sao Arsenal đi lùi?

Nhưng riêng mùa giải trước, khi Man City đánh mất mình thì Arsenal lại không tận dụng cơ hội để bứt lên. Đội bóng của Arteta tiếp tục về nhì và cay đắng hơn là nhà vô địch Liverpool được dẫn dắt bởi một HLV mới chân ướt chân ráo tới nước Anh là Arne Slot. Những lý do bào chữa cho Arteta trong 2 lần về nhì mùa trước không thể đem bào chữa được.

Nếu phải so sánh thì không phải Liverpool xuất sắc mà do Arsenal tụt lùi. Liverpool vô địch chỉ với 84 điểm còn Arsenal chỉ giành 74 điểm, kém xa 2 lần á quân trước khi họ giành 87 và 89 điểm.

Từ đó, có thể tin nếu thi đấu ổn định như mùa giải 2022/23 và 2023/24, "Pháo thủ" đã vô địch. Phải chăng việc tiến sâu tới bán kết Champions League khiến CLB phải trả giá? Đó chỉ là một phần lý do (mùa giải 2022/23 và 2023/24, Arsenal lọt vào 1/8 Europa League và tứ kết Champions League) vì Liverpool cũng phải đá tại Champions League (dừng tại vòng 1/8).

Vậy điều gì tạo ra khác biệt giữa Liverpool và Arsenal trong mùa giải trước?

Hàng công. Mặc dù "Pháo thủ" để thủng lưới ít hơn Liverpool trong mùa giải 2024/25, đội bóng của Arne Slot lại ghi nhiều hơn 17 bàn - đây được xem là sự khác biệt then chốt trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League.

Khi xem xét lý do Arsenal chỉ ghi được 69 bàn so với 86 bàn của đội vô địch, rõ ràng vấn đề của họ không phải là dứt điểm mà là tạo ra cơ hội… Sau 38 trận, Liverpool thực hiện nhiều hơn "Pháo thủ" 95 cú sút … chính xác là 2,5 cú sút mỗi trận.

Số cú sút của Liverpool hơn Arsenal 95 lần.

Nếu đội của Arteta có cùng số cú sút với nhà vô địch và tiếp tục ghi bàn với tỷ lệ đạt được (12,3%), thì họ ghi thêm 12 bàn thắng. Điều này cho thấy vấn đề chính của Arsenal mùa trước là không thể ghi bàn từ những cơ hội mà CLB không tạo ra.

Số bàn thắng kỳ vọng của Arsenal kém xa so với Liverpool, Man City, Chelsea và chỉ ngang Newcastle.

Liverpool không chỉ tạo ra nhiều cú sút hơn Arsenal ở mùa giải trước mà còn tạo ra những cơ hội tốt hơn. Chỉ có Brentford là đội tạo ra các cơ hội chất lượng cao hơn về mặt bàn thắng kỳ vọng trên mỗi cú sút (xG) (không bao gồm phạt đền).

Điều đó có nghĩa là ở mùa giải trước, Liverpool tạo ra những cơ hội mà theo thống kê trong quá khứ ở Premier League có tỷ lệ ghi bàn là 12%, trong khi của Arsenal là 11%. Bây giờ, chênh lệch 1% có vẻ không nhiều, nhưng với việc Arsenal thực hiện 544 cú sút (không phải phạt đền) trong suốt mùa giải, nếu họ tạo ra những cơ hội tốt như của nhà vô địch, họ đã ghi thêm 5 bàn thắng (1% của 544).

Trong khi Liverpool tạo ra quá nhiều cơ hội và có chất lượng cao hơn, đến mức không cần phải quá sắc bén để giành chức vô địch, thì Arsenal ngược lại. Đội của Arteta quá ít cơ hội để họ khai hỏa và chịu nhiều trận bế tắc.

Thống kê chỉ ra mùa trước Arsenal có 18 trận ghi 1 bàn trở xuống; trong khi Liverpool chỉ có 7 trận như vậy. Đó là những lúc Arsenal cần một “kẻ săn bàn chuyên nghiệp” ra đòn hiệu quả từ cơ hội nhỏ nhất.

Thay đổi tư duy trên hàng công

Ban lãnh đạo Arsenal từ trước đã nhìn ra vấn đề đó nhưng trước đây, họ thường do dự trong việc mua trung phong chuyên nghiệp. Hè 2022, họ chi đến 45 triệu bảng để mua tiền đạo Gabriel Jesus, người có thể đá vai trò trung phong bên cạnh vị trí tiền đạo cánh.

Sau mùa đầu bùng nổ với 11 bàn, 2 mùa sau Jesus giật lùi với 4 và 3 bàn. Hè 2023, Arsenal chi 65 triệu bảng mua Kai Havertz, người có thể đá vai trò trung phong bên cạnh vị trí tiền vệ tấn công. Sau mùa đầu có 13 bàn, Havertz chỉ ghi 9 bàn mùa trước.

Chính việc không chịu đầu tư một trung phong chuyên nghiệp khiến Arsenal rơi vào bài toán ghi bàn. Chưa có cầu thủ Arsenal nào ghi được 20 bàn ở Premier League trong một mùa kể từ Pierre-Emerick Aubameyang mùa 2019/20 - mùa bóng mà họ khởi đầu dưới thời Unai Emery và kết thúc với Arteta.

Trên mọi đấu trường ở mùa 2024/25, chỉ có Bukayo Saka là chạm mốc 20 bàn dưới thời Arteta. Cần nhớ thêm là trong 35 mùa bóng kể từ 1990, chỉ có 6 mùa mà không có cầu thủ Arsenal nào chạm mốc 18 bàn trên mọi đấu trường - 4 trong số đó là dưới thời Arteta. Rõ ràng không dùng trung phong là sai lầm của Arteta.

Gyokeres được kỳ vọng giúp Arsenal giải cơn khát vô địch.

Mùa này, Arsenal sửa sai với việc Arteta tuyên bố mùa hè 2025 sẽ là một “mùa hè lớn” cho Arsenal. Tân giám đốc thể thao Andrea Berta không làm người hâm mộ thất vọng trong hè đầu tiên thay Edu. Với hơn 200 triệu bảng được chi ra, Arsenal mang về những bản hợp đồng đáng chú ý: Viktor Gyokeres, Martin Zubimendi, Christian Norgaard, Noni Madueke, Cristhian Mosquera và thủ môn Kepa Arrizabalaga.

Được kỳ vọng nhất dĩ nhiên là Gyokeres. Chân sút người Thụy Điển ghi tới 39 bàn ở giải VĐQG Bồ Đào Nha mùa 2024/25, trung bình mỗi 72 phút một bàn. Thành tích ấy còn nhiều hơn tổng bàn thắng của 5 cầu thủ ghi nhiều bàn nhất của Arsenal mùa trước là Havertz, Gabriel Martinelli, Leandro Trossard, Mikel Merino và Bukayo Saka gộp lại.

Tất nhiên, so sánh giữa hai CLB ở hai giải đấu khác nhau không hề đơn giản. Câu hỏi đặt ra là: hiệu suất ghi bàn gần như một trận một bàn ở Bồ Đào Nha (68 bàn sau 66 trận tại Primeira Liga) có thể chuyển hóa ra sao ở Premier League? Thành tích 6 bàn ở Champions League mùa trước là tín hiệu tích cực. Nếu như Gyokeres chỉ cần đạt 70% hiệu suất như ở Bồ Đào Nha, thì anh có thể ghi cho Arsenal không dưới 25 bàn. Điều đó có thể tạo ra khác biệt.

Mùa giải tới, CĐV Arsenal có thể tin tưởng rằng đội bóng của họ chắc chắn sẽ ghi nhiều bàn thắng hơn, để kiếm nhiều điểm hơn. Tuy nhiên, Arsenal có thể tiến xa hơn vị trí số 2 hay không thì khó mà biết trước bởi từ chục năm qua, các pháo thủ đã bao lần làm người hâm mộ hy vọng rồi thất vọng.