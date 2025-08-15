Sesko gây sốt với những pha xử lý đầu tiên

Người hâm mộ MU phấn khích với những hình ảnh đầu tiên của tân binh Benjamin Sesko trên sân tập Carrington, chỉ vài ngày trước trận mở màn Premier League gặp Arsenal.

Sesko sớm gây ấn tượng trên sân tập.

Tuần trước, "Quỷ đỏ" chính thức hoàn tất bản hợp đồng trị giá 73,3 triệu bảng với tiền đạo người Slovenia. Sesko ký hợp đồng 5 năm, trở thành tân binh thứ ba trên hàng công của MU trong mùa hè này, sau Matheus Cunha và Bryan Mbeumo.

Trước thềm trận mở màn Premier League gặp Arsenal vào ngày 17/8, The Athletic tiết lộ Sesko ra sân trong một trận đấu kín với đội U21 tại trung tâm huấn luyện Carrington. Không lâu sau đó, những thước phim anh tập cùng đồng đội xuất hiện.

Đoạn video cho thấy Sesko thể hiện khả năng xử lý bóng gọn gàng, mượt mà, đồng thời có những pha đánh đầu chuẩn xác đầy uy lực. Dễ hiểu khi CĐV MU "đứng ngồi không yên" trước viễn cảnh thấy chàng tiền đạo 22 tuổi bùng nổ trên sân.

Trên mạng xã hội X, một fan hào hứng bình luận: "Chỉ cần nhìn pha chạm bóng đầu tiên là biết đây là cầu thủ lớn". Người khác viết: "HLV của tôi lại cười rồi". Một CĐV khác cảnh báo: "Tất cả nên lo lắng đi là vừa". Một fan khác kỳ vọng: "Chàng trai này sẽ thay đổi mọi thứ. Đúng chất ngôi sao sân cỏ".

HLV Ruben Amorim cũng phấn khởi khi nói về tân binh của mình: "Cậu ấy sở hữu những phẩm chất mà chúng tôi cần. Cậu ấy còn trẻ, không chiến tốt, chạy chỗ thông minh, xử lý bóng gọn gàng. Tiềm năng phát triển còn rất lớn".