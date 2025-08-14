Sesko đá trận đầu tiên cho MU

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Theo The Athletic, tân binh Benjamin Sesko ra mắt đội một MU hôm chủ nhật vừa qua khi góp mặt ở trận đấu tập với lứa U21 tại trung tâm huấn luyện Carrington.

Sesko đã sẵn sàng cho trận gặp Arsenal ở vòng khai màn Ngoại hạng Anh 2025/26.

Trước đó, MU được cho là lên kế hoạch tổ chức trận giao hữu kín với một CLB địa phương trong tuần này để giúp tiền đạo người Slovenia hòa nhập nhanh hơn với môi trường mới. Tuy nhiên, Sesko sớm được "thử lửa" khi ra sân ở trận đấu nội bộ với các đàn em U21.

Dự kiến MU có thể tổ chức thêm một trận đấu kín với đội khác trước khi chạm trán Arsenal vào ngày 17/8. Sesko thi đấu trong giai đoạn tiền mùa giải cùng RB Leipzig trước khi gia nhập "Quỷ đỏ", vì vậy đủ thể lực để góp mặt trước Arsenal. The Athletic cho hay Sesko không đá chính, nhưng có thể vào sân từ ghế dự bị.

Trong khi đó, hai tân binh khác trên hàng công là Bryan Mbeumo và Matheus Cunha sẵn sàng ra sân ngay từ đầu. Bộ đôi đắt giá nhiều khả năng sẽ góp mặt trong đội hình xuất phát ở trận cầu tâm điểm trên sân Old Trafford.

MU chiêu mộ 4 tân binh trong hè 2025, song vẫn muốn bổ sung một tiền vệ phòng ngự mới với mục tiêu số một là Carlos Baleba của Brighton. Dù vậy, mức giá 120 triệu bảng mà Brighton đưa ra là rào cản lớn. Trong trường hợp không đạt thỏa thuận, MU có thể chuyển hướng sang Adam Wharton của Crystal Palace.

Sau khi bỏ lỡ suất dự cúp châu Âu, MU đặt mục tiêu giành ít nhất một danh hiệu quốc nội mùa này. Đội hình chưa hoàn thiện, nhưng với những tân binh chất lượng, "Quỷ đỏ" hoàn toàn có thể làm nên chuyện ở mùa giải mới.

