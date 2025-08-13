MU phá hỏng kế hoạch của Barca

Benjamin Sesko được cho là mục tiêu hàng đầu của Barcelona trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Barca chậm chân trong thương vụ Sesko.

Theo Sport, Giám đốc Deco coi Benjamin Sesko là ứng viên số một cho vị trí trung phong thay thế Robert Lewadowski vào hè 2026. Thậm chí, Barca tuyên bố sẽ làm mọi cách đưa chân sút người Slovenia đến Camp Nou, tiền bạc không phải là vấn đề.

Tuy nhiên, mọi tính toán của nhà đương kim vô địch La Liga đã đổ bể, khi Man Utd bất ngờ xuất hiện và nhanh chóng chồng một khoản tiền lớn để chiêu mộ Sesko ngay trong hè này. Bản thân sao trẻ sinh năm 2003 cũng hứng thú với kế hoạch của HLV Ruben Amorim, nơi anh được hứa trao vai trò trung tâm tại Old Trafford.

Trước khi nhận lời gia nhập MU mà không đòi hỏi nhiều về lương bổng, Sesko đã từ chối đề nghị hấp dẫn cùng cơ hội thi đấu tại Champions League cùng Newcastle. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến MU quyết tâm sở hữu cây săn bàn cao 1,95 m.

Ngay sau khi chiêu mộ Sesko, MU đã lên kế hoạch thanh lý Rasmus Hojlund. Cầu thủ người Đan Mạch tiến sát bản hợp đồng cho mượn đến AC Milan, kèm tùy chọn mua đứt trị giá khoảng 35 triệu euro sau mùa 2025/26.

Trở lại với Barcelona, sau khi để vuột mất Sesko, đội bóng xứ Catalonia đang chuyển hướng sang Samu Aghehowa (Porto) và Julian Alvarez (Atletico Madrid). Trong đó, Alvarez được coi là ứng viên đang dẫn đầu danh sách mua sắm của "Blaugrana" trong hè 2026.

Dù biết việc thuyết phục Atletico bán trụ cột gần như là không thể, Barca vẫn muốn thử sức để thuyết phục chân sút người Argentina. Họ hy vọng có thể tái hiện thương vụ "Antoine Griezmann 2.0".