Rashford chỉ ra nguyên nhân thất bại của MU

Dù từng tuyên bố sẽ không nói điều gì bất lợi về MU, Marcus Rashford bất ngờ có những nhận xét đầy tính chỉ trích về tình trạng hỗn loạn kéo dài tại sân Old Trafford.

Rashford nhận xét thẳng thắn về CLB chủ quản.

Theo tiền đạo người Anh, kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ năm 2013, MU chưa bao giờ xây dựng được một hệ thống nguyên tắc và lối chơi ổn định, dẫn đến việc đội bóng rơi vào một “vùng đất hỗn loạn” suốt hơn một thập kỷ.

Phát biểu trên podcast Rest is Football, Rashford cho rằng thành công bền vững không thể đến chỉ bằng cách thích nghi hay thay đổi liên tục. Anh nhấn mạnh rằng dưới thời Ferguson, từ đội một đến học viện đều tuân thủ một triết lý chung, giúp các cầu thủ trẻ dễ dàng hòa nhập khi bước lên đỉnh cao. Ngược lại, MU hiện tại thường phản ứng theo tình huống, ký hợp đồng với những cầu thủ chỉ phù hợp với huấn luyện viên đương nhiệm, thay vì một kế hoạch dài hạn.

Phát ngôn của cầu thủ sinh năm 1997 đi ngược lại những gì anh từng nói trước đó. Rashford từng tuyên bố "MU là phần rất quan trọng trong sự nghiệp. Tôi rất biết ơn CLB và sẽ không nói bất kỳ điều gì gây bất lợi cho đội bóng".

Chưa dừng ở đó, Rashford còn chỉ ra một vấn đề lớn ở CLB chủ quản, đó là chưa huấn luyện viên nào thời hậu Ferguson được trao đủ ba năm để xây dựng đội bóng. Anh lấy Liverpool làm ví dụ, khi CLB này kiên nhẫn với Jurgen Klopp dù không giành danh hiệu trong ba mùa đầu, để rồi sau đó gặt hái thành công rực rỡ, bao gồm chức vô địch Premier League 2020 sau 30 năm chờ đợi.

Theo Rashford, Man United cần một kế hoạch chuyển đổi rõ ràng, kiên định với chiến lược đã chọn và chấp nhận những khó khăn ban đầu. “Nếu hướng đi của bạn luôn thay đổi, bạn không thể mong đợi vô địch giải đấu", anh nói. “Bạn có thể thắng một số giải cúp, nhưng thành công dài hạn đòi hỏi sự nhất quán.”