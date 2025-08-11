Rashford gây sốc với pha bỏ lỡ khó tin

Rạng sáng 11/8, Marcus Rashford sút ra ngoài trước khung thành trống khi Barcelona thắng 5-0 Como ở trận tranh cúp giao hữu Joan Gamper.

Yamal lập cú đúp, Rashford sút hỏng trước khung thành bỏ trống Rạng sáng 11/8, Barcelona thắng hủy diệt Como 5-0 ở trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải mới.

Được HLV Hansi Flick xếp đá chính trong trận giao hữu truyền thống trước mùa giải, tiền đạo người Anh có cơ hội ghi tên mình lên bảng tỷ số ngay trước khi hiệp một khép lại. Trước đó, đội chủ sân Johan Cruyff dẫn đại diện Serie A tới 4-0.

Rashford xử lý khéo léo từ đường chọc khe của Lamine Yamal, vượt qua thủ môn Jean Butez, rồi đánh lừa thêm một hậu vệ Como. Nhưng ở cú dứt điểm cuối cùng, khi khung thành bỏ trống và khoảng cách rất gần, anh sút chệch cột trong sự ngỡ ngàng của tất cả và chính bản thân mình. Một số cầu thủ Barca lập tức ôm đầu khó hiểu.

Mạng xã hội lập tức dậy sóng với những bình luận như: "Pha bỏ lỡ của mùa giải từ Rashford?", "Chúng ta sẽ giả vờ như Rashford chưa bỏ lỡ cú sút đó", "Những người ghét Rashford sẽ ăn mừng pha sút trượt khung thành này cả tuần".

Trước khi bỏ lỡ, Rashford chơi khá tốt. Anh thậm chí kiến tạo cho Raphinha ghi bàn trong thế trận Barca áp đảo hoàn toàn. Trận này, Fermin Lopez và Lamine Yamal lập cú đúp cùng bàn thắng của Raphinha giúp Barcelona thắng đậm Como 5-0.

Ở tuổi 27, Rashford hy vọng tìm lại phong độ tại Tây Ban Nha sau những mùa sa sút ở MU. Nửa cuối mùa trước, anh khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn, ghi 4 bàn sau 17 trận.

Với một tập thể Barcelona vừa sung sức, vừa có chiều sâu, Rashford được kỳ vọng sẽ chơi thăng hoa. Hủy diệt Como 5-0, Barcelona màn chạy đà cực kỳ hoàn hảo trước khi làm khách trên sân Mallorca ở La Liga vào ngày 17/8.