Cầu thủ đầu tiên rời MU sau khi Amorim bị sa thải

MU nhanh chóng đưa ra quyết định chuyển nhượng đầu tiên, chỉ ít ngày sau khi Ruben Amorim rời sân Old Trafford.

Sam Mather quyết định rời MU để tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp.

Hôm 5/1, MU thông báo chia tay Ruben Amorim, khép lại quãng thời gian 14 tháng không như kỳ vọng của HLV người Bồ Đào Nha tại Premier League. Ngay lập tức, truyền thông Anh đồng loạt tiết lộ MU bật đèn xanh cho thương vụ đầu tiên của kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

Theo Manchester Evening News, tài năng trẻ Sam Mather sẽ rời Old Trafford để gia nhập CLB Kayserispor ở Thổ Nhĩ Kỳ, với mức phí chuyển nhượng không được tiết lộ. Thực tế, thương vụ này suýt hoàn tất ngay từ mùa hè năm ngoái.

Tháng 9/2025, Mather đạt thỏa thuận cá nhân với Kayserispor và các cuộc đàm phán được đánh giá đã ở giai đoạn nâng cao. Tuy nhiên, do thời gian gấp gáp trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng, thương vụ đổ bể. Lần này, cầu thủ chạy cánh 21 tuổi được cho là sẽ bay sang Thổ Nhĩ Kỳ trong ít ngày tới để hoàn tất thủ tục.

Dù còn hợp đồng với MU đến năm 2027, Mather muốn sớm tìm bến đỗ mới nhằm có cơ hội phát triển sự nghiệp tốt hơn. Trong màu áo trẻ của "Quỷ đỏ", anh từng vô địch FA Youth Cup và ghi tới 30 bàn ở các giải trẻ, đồng thời nhiều lần được tập cùng đội một.

Chuyển ra nước ngoài được xem là bước đi mạo hiểm nhưng cần thiết cho sự phát triển của Mather trong giai đoạn tiếp theo.