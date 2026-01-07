Động thái đầu tiên của Fletcher tại MU

Cựu danh thủ Darren Fletcher bắt đầu nhiệm vụ mới tại MU khi thay thế Ruben Amorim trên băng ghế huấn luyện.

Fletcher làm HLV tạm quyền tại MU.

Sau khi sa thải Amorim, ban lãnh đạo MU quyết định trao cho Fletcher vai trò HLV trưởng tạm quyền, bắt đầu từ chuyến làm khách trên sân Burnley tại Premier League rạng sáng 8/1.

Chia sẻ trong buổi phát biểu đầu tiên trên cương vị mới, Fletcher thừa nhận không muốn đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào khi chưa trao đổi với Sir Alex Ferguson, huyền thoại tại sân Old Trafford.

“Tôi luôn giữ thói quen đó, kể từ khi còn làm việc tại CLB và cả sau khi rời đi. Tôi có mối quan hệ rất tốt với Sir Alex, vì thế tôi gọi cho ông ấy đầu tiên để xin ý kiến. Thành thật mà nói, tôi làm vậy là để nhận được sự ủng hộ”, Fletcher nói.

Theo Fletcher, Sir Alex đồng tình với quan điểm của ông: bất kỳ ai làm việc tại Old Trafford cũng phải đặt lợi ích của CLB lên hàng đầu. Sự ủng hộ ấy mang lại cho Fletcher cảm giác yên tâm trong bối cảnh đội bóng đang trải qua giai đoạn biến động.

Bên cạnh đó, Fletcher cũng tiết lộ ông chưa có cơ hội nói chuyện với Amorim kể từ khi HLV người Bồ Đào Nha bị sa thải. Amorim đang lên kế hoạch trở về Bồ Đào Nha sinh sống sau khi rời MU.

Trong khi đó, MU không xem Fletcher là phương án dài hạn. Đội bóng đang đưa vào tầm ngắm HLV Oliver Glasner của Crystal Palace cho chiến lược dài hơi.

