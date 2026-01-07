Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Amorim từ bỏ biệt thự đắt tiền

  • Thứ tư, 7/1/2026 16:58 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

HLV Ruben Amorim sẽ khép lại cuộc sống tại Anh để trở về quê nhà Bồ Đào Nha.

Amorim chia tay nước Anh. Ảnh: Reuters.

Theo Goal, chiến lược gia 40 tuổi cùng vợ là Maria rời căn biệt thự trị giá khoảng 1,2 triệu bảng tại Cheshire. Nơi đây từng là tổ ấm của họ trong suốt thời gian Amorim làm việc ở xứ sở sương mù.

Daily Mail cho biết vợ chồng HLV Amorim lên kế hoạch trở về Bồ Đào Nha sống trong thời gian tới. Biệt thự của gia đình Amorim tại Anh có tới 6 phòng ngủ, nhiều phòng sinh hoạt chung, rạp chiếu phim tại gia, khu vườn riêng và hệ thống an ninh cao cấp.

Quyết định ra đi diễn ra chỉ ít ngày sau khi Amorim bị MU sa thải, khép lại quãng thời gian 14 tháng làm việc tại Old Trafford. Trước đó, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha công khai bày tỏ sự bất mãn với ban lãnh đạo "Quỷ đỏ", đặc biệt sau trận hòa 1-1 với Leeds United hồi tuần trước.

Ước tính, MU chi hơn 27 triệu bảng cho việc bổ nhiệm rồi sa thải Amorim. "Quỷ đỏ" phải trả 9,5 triệu bảng tiền bồi thường hợp đồng cho Sporting Lisbon để đưa HLV 40 tuổi về Anh. Tại Old Trafford, Amorim nhận mức lương lên tới 6,7 triệu bảng mỗi năm.

Theo các điều khoản đã ký, việc sa thải sớm buộc MU phải thanh toán toàn bộ phần lương còn lại trong hợp đồng, tương đương 10,05 triệu bảng, bên cạnh 7,8 triệu bảng mà Amorim đã nhận trong thời gian tại vị.

Trên băng ghế huấn luyện MU, Amorim chỉ mang về 25 chiến thắng sau 63 trận, đạt tỷ lệ thắng 39,7%, thấp nhất trong số các HLV chính thức của "Quỷ đỏ" kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ.

Siêu phẩm giúp MU hạ Newcastle Rạng sáng 27/12, Patrick Dorgu thực hiện cú volley một chạm đẹp mắt giúp MU thắng Newcastle 1-0 ở vòng 18 Premier League.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Amorim Amorim MU

