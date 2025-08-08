Rashford bất ngờ đổi vai tại Barca

HLV Hansi Flick hiện thử nghiệm Marcus Rashford trong vai trò trung phong cắm, một sự thay đổi chiến thuật quan trọng so với dự tính ban đầu.

Khi mượn thành công Rashford, kế hoạch của Barcelona là để cầu thủ thi đấu ở vị trí chạy cánh. Anh chơi đa năng, hoạt động tốt ở hai cánh, tạo điều kiện cho Raphinha hay Lamine Yamal có thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, trong bối cảnh đội bóng xứ Catalonia phải "liệu cơm gắp mắm" vì khó khăn tài chính, HLV Hansi Flick có những toan tính mới.

Theo AS, Rashford được xem là phương án dự phòng chiến lược cho vị trí "số 9". Trong chuyến du đấu châu Á, HLV Flick thử nghiệm Rashford ở vai trò trung phong và lập tức thu về kết quả tích cực với bàn thắng đầu tiên cho đội bóng. "Cậu ấy có thể chơi ở vị trí số 9", HLV Flick cho biết sau khi chứng kiến màn trình diễn của học trò.

Sự thay đổi xuất phát từ nhu cầu thực tế của đội hình. Ở tuổi 36, Robert Lewandowski khó có thể cày ải trọn vẹn một mùa giải với khoảng 60 trận đấu trên mọi đấu trường. Do đó, việc có một phương án thay thế chất lượng là cực kỳ cấp thiết. Cùng với Ferran Torres, Rashford sẽ mang đến cho Flick thêm lựa chọn trên hàng công.

Trong quá khứ, Rashford từng thừa nhận vị trí tiền đạo cắm là vai trò ưa thích. Mặc dù phong độ ghi bàn có phần sa sút thời gian gần đây, HLV Flick nổi tiếng với khả năng "hồi sinh" các tiền đạo và được kỳ vọng giúp Rashford tìm lại bản năng săn bàn.

Thương vụ mượn Rashford kèm điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro được xem là nước đi khôn ngoan của Barcelona. Tuy nhiên, đội chủ sân Camp Nou vẫn gặp khó khăn do các quy định tài chính nghiêm ngặt tại La Liga. Hiện Rashford chưa được đăng ký thi đấu.