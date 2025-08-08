Rashford bất ngờ đổi vai tại Barca

Khi mượn thành công Rashford, kế hoạch của Barcelona là để cầu thủ thi đấu ở vị trí chạy cánh. Anh chơi đa năng, hoạt động tốt ở hai cánh, tạo điều kiện cho Raphinha hay Lamine Yamal có thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, trong bối cảnh đội bóng xứ Catalonia phải "liệu cơm gắp mắm" vì khó khăn tài chính, HLV Hansi Flick có những toan tính mới.
Theo AS, Rashford được xem là phương án dự phòng chiến lược cho vị trí "số 9". Trong chuyến du đấu châu Á, HLV Flick thử nghiệm Rashford ở vai trò trung phong và lập tức thu về kết quả tích cực với bàn thắng đầu tiên cho đội bóng. "Cậu ấy có thể chơi ở vị trí số 9", HLV Flick cho biết sau khi chứng kiến màn trình diễn của học trò.
