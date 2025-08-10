Thời cơ đến với Rashford

Với việc Robert Lewandowski vắng mặt vì chấn thương, Marcus Rashford chắc chắn sẽ có suất đá chính ở giai đoạn đầu mùa giải của Barcelona.

Trận đấu tại Cúp Joan Gamper sẽ là bài kiểm tra quan trọng cho Rashford.

Theo Sport, Lewandowski sẽ không ra sân trong trận giao hữu tranh cúp Joan Gamper với Como vào rạng sáng 11/8, màn tổng duyệt cuối cùng của Barcelona trước mùa giải mới. Trung phong người Ba Lan gặp chấn thương nhẹ ở chân phải, thậm chí có thể phải nghỉ vòng khai màn La Liga mùa 2025/26.

Chính vì thế, Rashford sẽ đảm nhận vai trò số 9 trong đội hình xuất phát của Barcelona, sát cánh cùng Lamine Yamal và Raphinha ở hai cánh. HLV Hansi Flick đặt niềm tin rất lớn vào Marcus Rashford.

Và nếu cầu thủ đang được mượn từ Manchester United làm tốt vai trò dẫn dắt hàng công Barcelona, cơ hội để anh chiếm suất từ Lewy hoàn toàn có thể xảy ra. Trận đấu với Como tại sân Johan Cruyff không chỉ là cơ hội để Barcelona hoàn thiện đội hình trước mùa giải mà còn là dịp để Rashford khẳng định giá trị sau giai đoạn khó khăn tại Manchester United.

HLV Flick được cho là rất kỳ vọng vào khả năng thích nghi của Rashford trong vai trò trung phong. Ông cho rằng ở tuổi 36, Lewandowski khó có thể cày ải trọn vẹn một mùa giải với khoảng 60 trận đấu trên mọi đấu trường.

Do đó, việc có một phương án thay thế chất lượng là cực kỳ cấp thiết. Cùng với Ferran Torres, Rashford sẽ mang đến cho Flick thêm lựa chọn trên hàng công. Trong quá khứ, Rashford từng thừa nhận vị trí tiền đạo cắm là vai trò ưa thích. Mặc dù phong độ ghi bàn có phần sa sút thời gian gần đây, HLV Flick nổi tiếng với khả năng "hồi sinh" các tiền đạo và được kỳ vọng giúp Rashford tìm lại bản năng săn bàn.