Phản ứng của Amorim về khả năng mua Donnarumma

  • Chủ nhật, 10/8/2025 16:43 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

HLV Ruben Amorim của Manchester United vừa trở thành tâm điểm chú ý khi nhận câu hỏi bất ngờ từ một cổ động viên về khả năng chiêu mộ thủ môn Gianluigi Donnarumma của Paris Saint-Germain.

Gianluigi Donnarumma đang nằm trong tầm ngắm của MU.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, MU hoạt động rầm rộ với ba bản hợp đồng lớn: Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko. Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu của “Quỷ đỏ” lúc này vẫn là bổ sung một tiền vệ trung tâm, với mục tiêu số một là Carlos Baleba của Brighton.

Dẫu vậy, phong độ thất thường của Andre Onana trong hai mùa qua cũng khiến ban lãnh đạo cân nhắc phương án nâng cấp vị trí thủ môn. Việc PSG vừa hoàn tất thương vụ Lucas Chevalier từ Lille càng làm dấy lên tin đồn về khả năng Donnarumma rời Paris, mở ra cơ hội cho MU.

Bên ngoài Old Trafford mới đây, khi đang ký tặng người hâm mộ, Amorim được hỏi thẳng: “Chúng ta có ký Donnarumma không?”. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chỉ bật cười, không đưa ra câu trả lời, càng khiến dư luận thêm tò mò.

Với thời gian của kỳ chuyển nhượng mùa hè đang cạn dần, MU nhiều khả năng sẽ ưu tiên cho mục tiêu ở hàng tiền vệ. Khả năng chiêu mộ thủ môn mới chỉ được tính đến nếu Onana rời đội, điều hiện tại vẫn khó xảy ra. Donnarumma, 26 tuổi, vừa trải qua mùa giải thành công rực rỡ khi góp công lớn giúp PSG giành cú ăn ba.

Hà Trang

