Tình thế đảo ngược với Mount ở MU

  • Chủ nhật, 10/8/2025 07:26 (GMT+7)
Tối 9/8, Mason Mount tỏa sáng ở trận giao hữu với Fiorentina, tạo "cơn đau đầu dễ chịu" cho HLV Ruben Amorim trước mùa giải mới.

Mount ghi dấu ấn ở trận giao hữu gặp Fiorentina.

Trên sân Old Trafford,. Mount được xếp đá "số 9 ảo" và liên tục di chuyển thông minh, mở ra nhiều khoảng trống cho đồng đội. Fiorentina mở tỷ số ở phút 8 nhờ công Simon Sohm, trước khi pha phản lưới của Robin Gosens đưa "Quỷ đỏ" trở lại thế cân bằng.

Sau mùa giải 2024/25 thảm họa rơi xuống vị trí thứ 15, đội bóng thành Manchester mạnh tay bổ sung hàng công với Benjamin Sesko, Bryan Mbuemo và Matheus Cunha. Thế nhưng, màn trình diễn ấn tượng của Mount khiến Amorim phải suy nghĩ lại.

Phát biểu sau trận, Amorim hài lòng: "Cách Mount di chuyển và làm việc trên sân thật sự không thể tin nổi. Cậu ấy hiểu rõ mọi vị trí và biết cách phối hợp cùng các đồng đội. Đây là bài kiểm tra tuyệt vời để chuẩn bị cho đội hình chính".

"Việc phải đau đầu lựa chọn là điều tốt, chứ không như mùa trước khi chúng tôi chật vật ghép đủ 11 cầu thủ. Các cầu thủ cần khiến tôi thay đổi ý định trong mỗi tuần tập luyện. Tôi có kế hoạch sẵn, nhưng màn thể hiện của họ có thể khiến tôi đổi ý", Amorim kết luận.

Amorim cho biết tuần tới sẽ là quãng thời gian tập luyện cực nặng, trước khi toàn đội bước vào phân tích chiến thuật và chốt đội hình cho trận mở màn Premier League 2025/26 gặp Arsenal vào ngày 17/8. Với màn thể hiện rực sáng trước Fiorentina, cơ hội để Mount đá chính trước "Pháo thủ" đang rộng mở. Trong khi đó, người hâm mộ "Quỷ đỏ" cũng háo hức chờ màn ra mắt của tân binh Sesko tại "Nhà hát của những giấc mơ".

Mount nay đã khác

Sau một mùa hè 2025 ấn tượng, với bàn thắng và những màn trình diễn tích cực tại các trận giao hữu, Mason Mount đang được kỳ vọng sẽ chứng minh bản thân trong mùa giải 2025/26.

CĐV MU đòi bán Mason Mount

Làn sóng chỉ trích Mason Mount bùng nổ mạnh mẽ trên mạng xã hội sau khi MU giành chiến thắng 2-1 trước West Ham trong trận giao hữu tại Mỹ.

Mount quyết tâm giành chỗ đứng trong đội hình mới của MU

Mason Mount khẳng định anh sẵn sàng cạnh tranh để trở thành nhân tố chủ chốt trong kế hoạch tái thiết của HLV Ruben Amorim, bất chấp những bản hợp đồng đắt giá vừa cập bến Old Trafford.

Minh Nghi

