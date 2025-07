CĐV MU đòi bán Mason Mount

Trên sân MetLife (New York), đội trưởng Bruno Fernandes lập cú đúp giúp thầy trò HLV Ruben Amorim giành chiến thắng 2-1. Jarrod Bowen chỉ kịp ghi bàn danh dự cho West Ham. Tuy nhiên, đáng chú ý là màn trình diễn mờ nhạt của Mason Mount.

Tuyển thủ Anh vào sân thay tân binh Matheus Cunha ở phút 66 nhưng không để lại bất kỳ dấu ấn nào. Sau trận, rất nhiều CĐV MU lên tiếng chỉ trích và yêu cầu đội bóng sớm thanh lý tiền vệ mang áo số 7.

"Mount đúng là gánh nặng. Bán ngay trước khi quá muộn", "Xin lỗi nhưng Mount thật sự quá tệ. Không thể tin nổi cậu ấy đang mặc áo số 7", "Thật khó hiểu khi Mount còn ở đây. Ai đó trao áo số 7 cho cậu ta nên bị sa thải", "Mount chỉ góp mặt cho có"... là phản ứng chung của người hâm mộ.

Mount gia nhập MU với giá 60 triệu bảng mùa hè 2023, sau khi ghi 33 bàn trong 195 trận cho "The Blues". Tuy nhiên, từ khi khoác áo "Quỷ đỏ", anh liên tục dính chấn thương và chưa để lại dấu ấn. Mount mới ghi 4 bàn sau 47 trận trên mọi đấu trường.

Mùa trước, Mount chỉ đá chính 5 trận vì chấn thương gân kheo, nhưng kịp trở lại đúng lúc để góp mặt ở giai đoạn then chốt, bao gồm cả trận chung kết Europa League với Tottenham.

MU sẽ tiếp tục loạt giao hữu gặp Bournemouth tại Soldier Field, Chicago vào ngày 31/7.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.