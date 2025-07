Mainoo gây sốt

Trước trận đấu, Amorim úp mở rằng có những kế hoạch lớn dành cho tài năng trẻ của lò Carrington. Mùa giải 2024/25 không dễ dàng với Mainoo bởi chấn thương. Và khi có mặt, Mainoo cũng ít được tin dùng ở vai trò tiền vệ trụ sở trường.

Tuy vậy, Amorim khẳng định chất lượng của Mainoo là không phải bàn cãi, nhưng anh cần tăng nhịp độ chơi bóng và cường độ thi đấu để thích nghi tốt hơn với vai trò đá thấp nhất ở tuyến giữa. Và trước West Ham trên sân MetLife, Mainoo cho thấy anh sẵn sàng đón nhận thử thách.

Trong 66 phút có mặt trên sân, cầu thủ 20 tuổi để lại dấu ấn rõ nét với 41 lần chạm bóng, 38 đường chuyền chính xác (tỷ lệ 92,7%), 1 đường chuyền mở ra cơ hội, 1 pha tắc bóng, 1 lần cắt bóng và đặc biệt là pha kiến tạo cho Bruno Fernandes ghi bàn ở phút 52.

Lối chơi điềm tĩnh, khả năng giữ bóng và điều phối trận đấu của Mainoo thực sự gây ấn tượng. Anh là một trong những điểm sáng lớn nhất của MU. Dễ hiểu khi CĐV "Quỷ đỏ" phát cuồng với tiền vệ trẻ.

"Amorim không nói suông với Mainoo. Hôm nay cậu ấy chơi như ông chủ tuyến giữa vậy", "Không được bán Mainoo trong bất kỳ hoàn cảnh nào", "Mainoo trông nhanh nhẹn và linh hoạt", "Thật thích cảm giác xem Mainoo xử lý bóng dưới áp lực"... là phản ứng chung của người hâm mộ.

Ở trận giao hữu trước đó gặp Leeds, hàng tiền vệ MU tỏ ra lỏng lẻo với những khoảng trống chết người khi cặp Casemiro - Fernandes không mang lại sự yên tâm. Nhưng trước West Ham, Mainoo và Ugarte cho thấy khác biệt.

Mainoo kiểm soát nhịp độ và tạo áp lực thông minh, trong khi Ugarte chắc chắn trong phòng ngự và còn tích cực tham gia tấn công. Nếu MU không thể mang về thêm tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng này, sự kết hợp giữa Mainoo và Ugarte có thể là nền móng cho một trục giữa hiệu quả.

