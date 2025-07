Làn gió Cunha giúp MU khởi sắc

Trận thắng 2-1 của Manchester United trước West Ham trên đất Mỹ sáng 27/7 không chỉ đánh dấu khởi đầu thuận lợi cho chuyến du đấu hè 2025, mà còn phác họa rõ nét tầm ảnh hưởng của Matheus Cunha - một trong những tân binh được kỳ vọng nhất dưới triều đại Ruben Amorim. Nếu như Bruno Fernandes vẫn là trung tâm sáng tạo quen thuộc, thì sự xuất hiện của Cunha mang đến màu sắc tấn công mới mẻ, tinh tế và hiệu quả.

Ngay từ phút đầu tiên, Cunha để lại dấu ấn bằng đường chuyền xé toang hàng thủ West Ham cho Rasmus Hojlund thoát xuống dứt điểm. Dù cú sút của tiền đạo người Đan Mạch chỉ dội cột dọc, đó là tín hiệu rõ ràng cho thấy khả năng nhìn ra khoảng trống và quyết đoán tung ra đường bóng táo bạo - điều MU từng thiếu mùa trước. Chỉ vài phút sau, Cunha tiếp tục có pha xử lý xoay người tinh tế giữa vòng vây đối thủ, nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả tại New Jersey.

Điều đáng chú ý là cách Cunha giao tiếp với Hojlund. Khi một pha chuyền bóng hơi mạnh, Hojlund lập tức vỗ tay khích lệ thay vì cáu gắt như từng thấy ở trận gặp Leeds tuần trước. Sự khác biệt này xuất phát từ cảm giác ăn ý mà Cunha mang đến - một thứ kết nối được tạo dựng nhanh chóng nhờ phong cách chơi hiện đại và khả năng di chuyển thông minh.

Cunha không chỉ đơn thuần là một chân chuyền. Anh biết cách kéo giãn hàng thủ, tạo khoảng trống để Bruno Fernandes hoặc Hojlund khai thác. Ở thời Erik ten Hag, MU thường loay hoay trong khâu luân chuyển bóng ở khu vực cuối sân. Giờ đây, với Cunha, họ có thêm một "cầu nối" sáng tạo bên cạnh Fernandes, giúp những pha phối hợp ba người trở nên mượt mà và giàu tính đột biến hơn.

Dù Cunha gây ấn tượng mạnh, Bruno Fernandes vẫn là trung tâm của mọi đợt tấn công. Anh mở tỷ số trên chấm phạt đền ở phút thứ 5 và sau đó nâng tỷ số lên 2-0 bằng pha dứt điểm đẳng cấp ở phút 52. Fernandes và Cunha liên tục tìm thấy nhau trong các tình huống phối hợp, như thể đã chơi cạnh nhau nhiều mùa giải.

Sự bùng nổ của Fernandes phần nào che mờ vấn đề cố hữu của MU: khả năng dứt điểm từ các cơ hội mở vẫn khá tệ. Hojlund có hai cú sút hỏng ăn, Leny Yoro đánh đầu chệch cột và chính Fernandes cũng từng bỏ lỡ một cơ hội mười mươi khi đối mặt thủ môn Areola. Nhưng với một màn trình diễn giàu năng lượng, MU xứng đáng có nhiều hơn hai bàn trong hiệp 1.

Điểm sáng lớn nhất trong trận gặp West Ham chính là dấu ấn chiến thuật của Ruben Amorim. Không còn những thử nghiệm rời rạc như thời Ten Hag, Amorim để đội hình chính chơi liền 65 phút - một con số hiếm thấy ở trận mở màn tour du đấu. Ông muốn các cầu thủ tích lũy nhịp độ, làm quen với hệ thống ưa thích 3-4-2-1.

Cunha và Fernandes được bố trí hỗ trợ Hojlund, tạo thành bộ ba tấn công giàu sức sáng tạo. Dù Bryan Mbeumo chưa đủ thể lực để ra sân, sự kết hợp giữa Cunha và Fernandes đã mở ra nhiều phương án đa dạng.

Amorim cũng khéo léo đặt Manuel Ugarte và Kobbie Mainoo ở trung tâm để cân bằng giữa pressing và phát triển bóng. Mainoo, sau một mùa giải đầy biến động, gây ấn tượng mạnh với khả năng đoạt bóng và kiến tạo gián tiếp cho bàn thắng thứ hai của Fernandes.

Ở tuyến dưới, hai cầu thủ trẻ Leny Yoro và Ayden Heaven đang chứng minh tiềm năng khổng lồ. Heaven kiếm được quả phạt đền mở tỷ số, trong khi Yoro sở hữu đường chuyền dài xuất sắc cho Fernandes - một hình ảnh gợi nhớ đến những trung vệ "phát động tấn công" hàng đầu châu Âu.

Dù hàng công MU đã cải thiện tính linh hoạt, Hojlund vẫn là dấu hỏi lớn. Tiền đạo người Đan Mạch tỏ ra nóng lòng ghi bàn, nhưng sự vội vàng khiến anh đánh mất sự sắc bén.

Việc để Fernandes liên tục gánh trách nhiệm ghi bàn không phải giải pháp lâu dài. Amorim cần thêm thời gian để khai thác tốt nhất tiềm năng của Hojlund hoặc cân nhắc phương án bổ sung tiền đạo trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng.

Điều tích cực là với Cunha, MU giờ đã có một cầu thủ có thể tự tạo ra khoảnh khắc khác biệt, không phụ thuộc hoàn toàn vào Fernandes. Anh chơi nhiệt huyết, dám đột phá và đủ khéo léo để làm nên những pha bóng "mở khóa" hàng thủ đối phương.

Chiến thắng trước West Ham chỉ là bước khởi đầu, nhưng nó cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về lối chơi và tinh thần của Manchester United. Cunha chính là biểu tượng cho sự tươi mới đó: tốc độ, kỹ thuật và tư duy hiện đại. Nếu tiếp tục hòa nhập tốt, Cunha không chỉ là “người chia lửa” cho Fernandes mà còn có thể trở thành nhân tố quyết định giúp MU tìm lại bản sắc tấn công vốn có.

