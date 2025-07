Fernandes gửi thông điệp đanh thép đến tân binh MU

Trong trận mở màn Premier League Summer Series gặp West Ham tại MetLife Stadium (New Jersey) sáng 27/7, đội trưởng người Bồ Đào Nha tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng, giúp “Quỷ đỏ” thắng 2-1, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ: kỷ nguyên Fernandes vẫn chưa chấm dứt.

Bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền và cú ra chân khéo léo đưa bóng vào góc cao ở hiệp hai là minh chứng cho đẳng cấp của Fernandes. Dù lẽ ra có thể lập hat-trick, cú dứt điểm hiền lành đầu hiệp hai không làm lu mờ màn trình diễn xuất sắc của anh. Trong bối cảnh MU vừa trải qua mùa giải thảm họa - đứng thứ 15 ở Premier League và thua Tottenham trong trận chung kết Europa League - Fernandes vẫn là “người gánh team” đích thực.

Nhiều người từng nghĩ Fernandes sẽ rời Old Trafford sau khi nhận lời đề nghị khổng lồ từ Al-Hilal (Saudi Arabia). Nhưng quyết định ở lại của anh không chỉ là tin mừng cho người hâm mộ, mà còn là thông điệp rằng anh sẵn sàng chinh phục thử thách mới trong hệ thống của tân HLV Ruben Amorim.

Với sơ đồ 3-4-2-1, Fernandes được dự đoán lùi sâu hơn để điều phối bóng, nhường không gian cho Mbeumo và Cunha - hai tân binh trị giá hơn 100 triệu bảng - ở vị trí “số 10”. Tuy nhiên, trong trận gặp West Ham, Fernandes lại đá cao hơn bởi Mbeumo chưa sẵn sàng. Anh ngay lập tức cho thấy khả năng dẫn dắt lối chơi khi chuyền bóng dọn cỗ để Rasmus Hojlund sút trúng cột dọc ngay phút đầu.

Bàn thắng thứ hai ở phút 52 - pha “giả vờ” sút một hướng rồi lốp bóng kỹ thuật vào góc cao đối diện - là khoảnh khắc định nghĩa Fernandes: thông minh, lạnh lùng và đầy bản năng. Không chỉ ghi bàn, anh còn là mắt xích quan trọng trong mọi đợt tấn công của Man United.

Nếu Fernandes là nhạc trưởng, Rasmus Hojlund là “điểm nóng” mà mọi ánh nhìn dồn vào. Tiền đạo Đan Mạch cần chứng minh khả năng dẫn dắt hàng công, nhất là khi CLB vẫn săn tìm một chân sút đẳng cấp.

Hojlund khởi đầu đầy hứa hẹn với cú sút dội cột chỉ sau vài giây, nhưng càng về cuối hiệp anh càng “lặng tiếng” trước khi Amorim thay toàn bộ đội hình sau giờ nghỉ. Trận gặp Bournemouth ở Chicago tuần tới sẽ là cơ hội để Hojlund thể hiện bản lĩnh, đặc biệt khi mùa giải chính thức đang đến gần.

Cặp đôi Manuel Ugarte - Kobbie Mainoo là điểm sáng trong trận đấu này. Ugarte, từng bị chỉ trích vì phong độ phập phù mùa trước, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Anh mạnh mẽ trong tranh chấp và khéo léo trong khâu thoát pressing, đặc biệt là pha đi bóng kỹ thuật mở ra cơ hội cho Amad Diallo (dù bị thổi việt vị).

Mainoo, vốn là “gà cưng” của Ten Hag, đang phải thích nghi với hệ thống mới của Amorim. Ở trận này, anh hoạt động năng nổ, chính là người cắt đường chuyền sai của Areola để Fernandes nâng tỷ số lên 2-1. Những màn trình diễn như vậy sẽ giúp Mainoo chiếm suất đá chính, dù hợp đồng mới của anh vẫn chưa được chốt.

MU mùa này đặt mục tiêu cải thiện khả năng tận dụng bóng chết, một vũ khí từng mang về 22 bàn thắng cho Arsenal mùa trước. Dù vậy, trước West Ham, Fernandes và các đồng đội vẫn tỏ ra thiếu sắc bén.

Cú đánh đầu ra ngoài của Leny Yoro từ quả phạt góc là minh chứng rõ nhất cho vấn đề United cần khắc phục. Với những trận đấu căng thẳng ở Premier League, sự lãng phí như vậy có thể trả giá đắt.

Ngoài sân cỏ, khán đài MetLife với 82.500 chỗ ngồi chỉ lấp đầy một nửa. Sự vắng bóng khán giả đặt ra câu hỏi liệu thị trường Mỹ đã “no nê” bóng đá sau mùa hè đầy ắp sự kiện như FIFA Club World Cup. Man United vẫn là thương hiệu lớn, nhưng sức hút ở Mỹ có thể không còn “thần thánh” như trước. Hai trận đấu tiếp theo ở Chicago và Atlanta sẽ là thước đo thực tế.

Bruno Fernandes một lần nữa cho thấy anh không chỉ là thủ lĩnh mà còn là linh hồn của Manchester United. Dù CLB đã đầu tư mạnh tay, vai trò của anh trong việc định hình lối chơi và tinh thần toàn đội là không thể thay thế.

Để hướng tới một mùa giải thành công, Amorim cần tận dụng tối đa nguồn cảm hứng từ Fernandes, đồng thời khơi dậy sự tự tin nơi Hojlund và các tân binh. MU có thể thay đổi diện mạo, nhưng họ vẫn cần một thủ lĩnh đích thực - và Fernandes chính là người đó.

