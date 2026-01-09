Ronaldo lại thành trò cười

Rạng sáng 9/1, Al Nassr thua Al Qadsiah 1-2 ngay trên sân nhà ở vòng 14 Saudi Pro League.

Dù có lợi thế sân nhà, Al Nassr gây thất vọng nặng nề khi để thua Al Qadsiah. Sau 3 trận liên tiếp không thắng, Cristiano Ronaldo cùng đồng đội bị Al Hilal bỏ xa 4 điểm trong cuộc đua vô địch.

"Hành trình này chưa khép lại, chúng ta sẽ nỗ lực đến cùng", Ronaldo động viên đồng đội sau trận đấu nhưng hơn ai hết, chính anh hiểu rằng chức vô địch SPL đã vượt khỏi tầm với của đội bóng chủ sân King Saud University.

Sau tiếng còi khai cuộc, Al Nassr tràn lên tấn công và tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, Ronaldo và Joao Felix đều không thể tận dụng.

Ronaldo còn nhận chỉ trích sau một tình huống dứt điểm hụt trước khung thành rộng mở từ đường treo bóng bên cánh phải. Ở trận gặp Al Ahli, lão tướng người Bồ Đào Nha cũng có pha đỡ hụt đầy vô duyên khi trước mặt chỉ còn thủ môn.

Pha bỏ lỡ của Ronaldo.

"Giải nghệ đi là vừa", một fan bình luận. "Bồ Đào Nha nên thôi hy vọng ở World Cup nếu còn để Ronaldo đá chính", người thứ 2 cho biết. "Chúng ta đã quen với những pha bóng vô duyên này của Ronaldo", fan thứ 3 lên tiếng.

Bước ngoặt đến ở đầu hiệp hai. Trong một tình huống tưởng chừng vô hại, thủ môn Al Aqidi lại phá bóng trúng người Quinones, tạo cơ hội cho cầu thủ đội khách thoát xuống, ghi bàn mở tỷ số.

Đến phút 66, hàng thủ Al Nassr làm người hâm mộ ngán ngẩm với một pha để mất bóng ngay trên phần sân nhà. Nandez tận dụng pha bóng lộn xộn để dứt điểm tung nóc lưới đội chủ nhà lần thứ 2.

Nỗ lực muộn màng chỉ giúp Al Nassr có bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2 do công của Ronaldo từ chấm phạt đền. CR7 đã ghi bàn trong 25 năm dương lịch liên tiếp và còn cách cột mốc 1.000 chỉ 42 pha lập công.