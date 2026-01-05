Nunez gieo sầu cho Ronaldo

Cristiano Ronaldo cùng Al Nassr chính thức mất ngôi đầu Saudi Pro League sau 12 vòng đấu.

Nunez tỏa sáng giúp Al Hilal chiếm ngôi đầu Saudi Pro League.

Bước ngoặt xuất hiện ở cuộc đua vô địch Saudi Pro League 2025/26 và có thể khiến Al Nassr của Ronaldo đứng trước nguy cơ thêm một mùa giải trắng tay. Sau 11 vòng liên tiếp giữ ngôi đầu bảng, Al Nassr đánh rơi vị trí số một vào tay đại kình địch Al Hilal ngay ở vòng 12, khi đối thủ thắng thuyết phục 2-0 trên sân Damac rạng sáng 5/1.

Tận dụng cú sảy chân thua 2-3 của Al Nassr trước Al Ahli hôm 3/1, Al Hilal không bỏ lỡ thời cơ vươn lên. Chiến thắng tại Abha giúp đoàn quân của HLV Simone Inzaghi chiếm ngôi đầu với 32 điểm, nhiều hơn Al Nassr đúng một điểm trong bối cảnh hơn 1/3 chặng đường mùa giải đã trôi qua. Đây cũng là lần đầu tiên mùa này Al Hilal vươn lên ngôi đầu Saudi Pro League.

Trên sân Damac, ưu thế của Al Hilal được thể hiện rõ ràng ngay từ đầu. Đội chủ nhà bố trí hệ thống phòng ngự 5-4-1 nhằm hạn chế khoảng trống, nhưng sức ép liên tục từ lối chơi pressing tầm cao của đội khách sớm mang lại hiệu quả. Phút 35, sai lầm nơi hàng thủ Damac tạo điều kiện để Sergej Milinkovic-Savic căng ngang chuẩn xác cho Darwin Nunez dứt điểm mở tỷ số.

Sang hiệp hai, Al Hilal thi đấu thận trọng hơn, rút kinh nghiệm từ mùa trước khi từng đánh rơi lợi thế dẫn bàn tại chính sân đấu này. Phút 53, Marcos Leonardo tận dụng tình huống bóng bật ra sau cú sút của Nunez để ấn định chiến thắng 2-0.

Kết quả đưa Al Hilal lên đỉnh bảng, đồng thời đẩy Al Nassr vào thế bám đuổi đầy áp lực. Lịch thi đấu sắp tới càng khiến cuộc đua vô địch thêm nóng bỏng, khi hai đội sẽ đối đầu trực tiếp vào ngày 12/1. Màn thư hùng này có thể định hình cục diện cả mùa giải.

Với Ronaldo, viễn cảnh trắng tay tại Saudi Pro League lần thứ 4 đang hiện rõ hơn bao giờ hết.

Ronaldo xử lý lỗi khó hiểu Rạng sáng 3/1, Cristiano Ronaldo trải qua khoảnh khắc đáng xấu hổ trong thất bại 2-3 của Al Nassr trước chủ nhà Al Ahli ở vòng 13 giải VĐQG Saudi Arabia. Ronaldo