Đối thủ xin lỗi Ronaldo vì gọi tên Messi

Giám đốc thể thao của câu lạc bộ Al Ahli, ông Rui Pedro, đưa ra lời xin lỗi công khai dành cho hai ngôi sao người Bồ Đào Nha đang khoác áo Al Nassr là Cristiano Ronaldo và João Félix.

Lời xin lỗi của ông Pedro liên quan đến sự cố hôm 3/1, sau thất bại 2-3 của Al Nassr trước chủ nhà Al Ahli ở vòng 13 giải VĐQG Saudi Arabia. Sau tiếng còi mãn cuộc, ông Pedro chạy ngang qua Ronaldo và Felix để đến ăn mừng cùng thủ môn đội nhà, đồng thời hét lên "Messi".

Hành động trên khiến Ronaldo bực tức ra mặt. Siêu sao người Bồ Đào Nha ngay lập tức quay lại định "ăn thua đủ" với nhân viên đó. Tuy nhiên, Felix nhanh chóng can thiệp và nói chuyện với nhân viên kể trên, tránh để Ronaldo đối đầu trực tiếp.

Trong thông điệp được đăng tải trên trang cá nhân, ông Rui Pedro viết: “Tôi muốn công khai xin lỗi những cầu thủ người Bồ Đào Nha của Al Nassr về sự hiểu lầm sau tiếng còi kết thúc trận. Tôi dành cho họ sự ngưỡng mộ sâu sắc và sự tôn trọng. Tuy nhiên, lúc đó tôi đang ăn mừng chiến thắng cùng thủ môn của chúng tôi".

Lý giải về việc hét lên "Messi", Giám đốc thể thao của Al Ahli cho biết đó hoàn toàn không phải hành động cố ý, mà chỉ là "hành xử vụng về do sự vội vã trong khoảnh khắc”.

Trận đấu tại sân vận động King Abdullah Sports City ở Jeddah chứng kiến Al Ahli vượt qua Al Nassr với tỷ số 3-2, qua đó chấm dứt chuỗi 10 trận thắng liên tiếp của Al Nassr tại Saudi Pro League 2025/26. Ronaldo không ghi bàn trận này và có ngày thi đấu mờ nhạt. Trong bối cảnh đó, hành động của nhân viên Al Ahli trở thành điểm nhấn gây tranh cãi.

