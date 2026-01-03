Arsenal đang sai với Gyokeres?

Viktor Gyokeres cập bến Emirates với danh xưng tiền đạo hay nhất châu Âu mùa trước, nhưng sau nửa mùa giải anh đang vật lộn trong một hệ thống chưa thực sự dành cho mình.

Gyokeres chưa phát huy được giá trị tại Arsenal.

Arsenal có thể vẫn dẫn đầu, song câu hỏi lớn là họ đang khai thác Gyokeres đúng cách hay chưa.

Khi “sát thủ không gian mở” bị nhốt trong chiếc hộp hẹp

Mùa 2024/25 tại Sporting, Gyokeres ghi 54 bàn sau 52 trận, con số khiến cả châu Âu phải ngoái nhìn. Nhưng thành tích ấy không phải phép màu. Nó là sản phẩm của một cấu trúc chiến thuật được thiết kế riêng cho anh.

Sporting không cầu kỳ. Họ đoạt bóng và lập tức phất dài cho Gyokeres. Trung phong người Thụy Điển được đặt ở ranh giới cuối cùng của hàng thủ đối phương, thường lệch phải hoặc trái để tạo đà bứt tốc.

Gyokeres không phải mẫu tiền đạo sống nhờ va chạm. Điểm mạnh của anh là khoảng trống. Khi có không gian phía trước, Gyokeres chỉ cần một nhịp tăng tốc là đã tạo ra tình huống dứt điểm.

Những pha tì đè, xoay người rồi lao vào khoảng trống là thương hiệu. Sporting chấp nhận bỏ qua khâu kiểm soát cầu kỳ để đổi lấy sự trực diện ấy.

Sang Arsenal, Gyokeres bước vào một thế giới khác. Arteta xây dựng đội bóng dựa trên các tổ hợp chuyền ngắn, những vòng xoay vị trí và sự kiên nhẫn đến mức ám ảnh.

Sang Arsenal, Gyokeres bước vào một thế giới khác.

Premier League cũng không cho Arsenal nhiều không gian. Phần lớn đối thủ chọn phòng ngự khối thấp, dựng bức tường trước vòng cấm. Khoảng trống phía sau hàng thủ, mảnh đất sống của Gyokeres, gần như biến mất.

Kết quả là tiền đạo 27 tuổi thường xuyên bị “nhốt” giữa rừng trung vệ. Anh chờ tạt bóng, chờ bóng hai, chờ khoảnh khắc hỗn loạn. Nhưng đó không phải thế giới của Gyokeres. Anh không sinh ra để đấu vật trong hộp 16,50 mét

Arsenal cần Gyokeres theo cách khác

Sẽ không công bằng nếu quy hết trách nhiệm cho hệ thống. Gyokeres cũng chưa đủ sắc sảo trong khâu chọn vị trí. Anh chờ bóng thay vì đoán trước, để hậu vệ đi trước một nhịp. Gary Lineker từng nhận xét: tiền đạo phải di chuyển khi người khác còn đang nhìn bóng. Điều đó Gyokeres chưa làm đủ nhiều.

Tuy vậy, Arsenal cũng phải tự hỏi họ muốn gì ở bản hợp đồng 64 triệu bảng. Gyokeres không phải tiền đạo làm tường điển hình. Anh là mũi dao cần được giải phóng vào khoảng trống.

Một trong những lối ra hợp lý là ghép anh với Kai Havertz, người có thể giữ trung vệ và kết nối lối chơi. Khi Havertz bận rộn chiếm chỗ, Gyokeres sẽ có đất để băng xuống. Mô hình Lukaku-Lautaro của Inter là ví dụ hoàn hảo.

Arsenal cũng cần can đảm hơn trong việc chơi trực diện ở những thời điểm thích hợp. Không phải lúc nào cũng cần 10 đường chuyền để tiếp cận vòng cấm. Đôi khi, một pha phất bóng sớm đúng nhịp có thể phá vỡ cả khối phòng ngự thấp. Đó chính là thứ Gyokeres cần.

Vấn đề không phải Gyokeres kém cỏi. Vấn đề là Arsenal đang cố biến anh thành mẫu tiền đạo mà anh chưa từng là.

Gyokeres không vô dụng. Anh pressing, kéo giãn trung vệ, mở không gian cho Odegaard hay Zubimendi xâm nhập. Arsenal dẫn đầu bảng không phải ngẫu nhiên. Nhưng với một tiền đạo được mua về để định đoạt những trận cầu lớn, từng ấy là chưa đủ.

Vấn đề không phải Gyokeres kém cỏi. Vấn đề là Arsenal đang cố biến anh thành mẫu tiền đạo mà anh chưa từng là. Khi một sát thủ quen săn mồi trong không gian rộng bị nhốt vào căn phòng chật hẹp, việc anh bắn trượt là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Gyokeres không đến Emirates để trở thành tiền đạo hạng hai. Anh đến để định đoạt những trận cầu lớn. Nhưng một chân sút giỏi cũng cần môi trường phù hợp.

Vấn đề của Arsenal không phải là Gyokeres kém cỏi. Vấn đề là họ đang cố biến anh thành một mẫu tiền đạo mà anh chưa bao giờ là. Khi một sát thủ quen bắn trong không gian mở bị nhốt vào căn phòng chật hẹp, đừng ngạc nhiên nếu anh bắn trượt.

Mùa giải còn dài. Arteta có đủ thời gian để tìm lại Gyokeres đích thực, kẻ săn bàn bằng tốc độ, không gian và bản năng. Nếu không, Arsenal có thể vẫn tiến xa, nhưng họ sẽ mãi đặt câu hỏi: liệu mình đã thực sự khai thác hết giá trị của số 9 đắt giá nhất trong nhiều năm qua hay chưa.