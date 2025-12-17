Chuyện gì đang xảy ra với Gyokeres

Viktor Gyokeres được mang về như lời giải cho bài toán trung phong của Arsenal. Nhưng càng đá, tiền đạo người Thụy Điển càng mờ nhạt.

Vấn đề không chỉ nằm ở phong độ cá nhân, mà còn ở cách Arsenal đang chơi, và ở chính những lựa chọn của Mikel Arteta.

Khi “số 9” bị bỏ quên trong lối chơi kiểm soát

Hình ảnh Viktor Gyokeres trượt người trong tuyệt vọng để với theo một quả căng ngang trở nên quen thuộc đến khó chịu với người hâm mộ Arsenal. Bóng đi qua, cơ hội trôi mất, còn tiền đạo được kỳ vọng nhất mùa hè lại chậm hơn nhịp bóng đúng khoảnh khắc quyết định. Đó không phải tai nạn cá biệt, mà là câu chuyện lặp lại trong nhiều trận đấu gần đây.

Arsenal mua Gyokeres với một kỳ vọng rất rõ ràng: một trung phong đúng nghĩa, mạnh mẽ, trực diện, có khả năng kết liễu các pha bóng trong vòng cấm. Một “số 9” mà họ đã tìm kiếm suốt nhiều năm. Nhưng sau hơn một phần ba mùa giải, câu hỏi bắt đầu xuất hiện: liệu Arsenal có thực sự biết cách sử dụng mẫu tiền đạo này?

Bốn bàn thắng sau 14 trận Premier League là con số không quá tệ nếu nhìn bề nổi. Nhưng khi bóc tách chi tiết, vấn đề lộ rõ. Ba trong bốn bàn ấy đến ngay ở bốn trận đầu tiên. Từ giữa tháng 9 đến nay, Gyokeres chỉ ghi đúng một bàn. Quan trọng hơn, anh không sa sút vì bỏ lỡ cơ hội, mà vì… chẳng có cơ hội để bỏ lỡ.

Điểm đáng lo nhất ở Gyokeres không nằm ở khả năng dứt điểm, mà ở mức độ tham gia vào trận đấu. Trước Wolves, anh chỉ có 15 lần chạm bóng trong hơn 80 phút. Trước Club Brugge, con số còn thấp hơn. Đó là những thống kê rất khó chấp nhận với một trung phong đá chính của đội bóng đang đua vô địch.

Viktor Gyokeres không phù hợp với lối chơi của Arsenal.

Arsenal vẫn kiểm soát bóng tốt, tổ chức pressing hiệu quả, luân chuyển nhịp nhàng ở trung tuyến. Nhưng trong hệ thống đó, Gyokeres thường đứng ngoài cuộc. Các pha phối hợp ngắn, các tình huống hoán đổi vị trí liên tục ở nửa sân đối phương không phải môi trường lý tưởng cho mẫu tiền đạo thiên về sức mạnh, bứt tốc và khai thác khoảng trống như Gyokeres.

Ở Sporting, anh là trung tâm của các pha chuyển trạng thái. Đội bóng Bồ Đào Nha phản công nhiều, đánh thẳng, tạo điều kiện để Gyokeres lao vào khoảng trống với tốc độ và thể chất vượt trội. Ở Arsenal, nhịp độ ấy gần như không tồn tại. Số pha phản công nhanh của Arsenal gần như không đổi so với mùa trước, bất chấp việc họ đã chi tiền để mua một tiền đạo phù hợp với kiểu chơi đó.

Arteta từng nói rằng Arsenal và Gyokeres “phải gặp nhau ở điểm chung”. Nhưng đến lúc này, điểm chung ấy vẫn rất mờ nhạt. Arsenal không thay đổi đủ để phục vụ Gyokeres, còn Gyokeres cũng chưa đủ linh hoạt để tự hòa vào hệ thống vốn được thiết kế cho những “số 9” chơi rộng, lùi sâu và kết nối.

Cạnh tranh nội bộ và bài toán niềm tin của Arteta

Khó khăn của Gyokeres càng lớn hơn khi những phương án khác lại chơi tốt. Mikel Merino, một tiền vệ, được đẩy lên đá cao nhất và gây ấn tượng mạnh trong những trận cầu lớn. Gabriel Jesus trở lại sau chấn thương và ngay lập tức mang đến sự linh hoạt, năng lượng và khả năng liên kết mà Arteta rất ưa thích.

Viktor Gyokeres mới có 4 bàn tại Premier League mùa này.

Jesus không ghi quá nhiều bàn, nhưng anh làm cho lối chơi Arsenal trôi chảy hơn. Merino không phải trung phong thực thụ, nhưng lại giúp Arsenal pressing tốt hơn và kiểm soát không gian hiệu quả hơn. Trong bức tranh ấy, Gyokeres trở nên lạc lõng, không phải vì kém chất lượng, mà vì anh khiến Arteta phải điều chỉnh hệ thống.

Và Arteta vốn không thích điều đó.

HLV người Tây Ban Nha từng thừa nhận ông rất phân vân khi mua thêm một “số 9”, bởi trong tay đã có Jesus và Kai Havertz, hai cầu thủ ông tin tưởng. Chấn thương tạm thời che lấp vấn đề ấy, nhưng khi tất cả lần lượt trở lại, Arteta buộc phải đưa ra lựa chọn.

Đó là bài toán về niềm tin. Arteta có sẵn sàng kiên nhẫn với Gyokeres, chấp nhận những trận đấu mà anh ít chạm bóng nhưng có thể quyết định trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc? Hay ông sẽ ưu tiên những cầu thủ khiến hệ thống vận hành mượt mà hơn, ngay cả khi họ không phải “sát thủ” vòng cấm?

Thực tế là Arsenal vẫn đang dẫn đầu Premier League và Champions League. Gyokeres góp mặt trong phần lớn các trận đấu ấy. Ở góc nhìn tập thể, anh có thể lập luận rằng mình vẫn đóng góp cho thành công chung. Nhưng bóng đá đỉnh cao không vận hành bằng cảm giác “ổn định”. Nó vận hành bằng lựa chọn khắc nghiệt.

Nếu Arteta tin rằng Arsenal mạnh hơn khi không có Gyokeres ở trung tâm hàng công, thì vị thế của tiền đạo người Thụy Điển sẽ nhanh chóng bị xói mòn. Và khi Havertz trở lại, cuộc cạnh tranh ấy còn khốc liệt hơn nữa.

Gyokeres chưa phải bản hợp đồng thất bại. Nhưng anh đang đứng trước nguy cơ trở thành bản hợp đồng… không cần thiết. Với một đội bóng tham vọng vô địch, đó là điều nguy hiểm nhất, cho cả cầu thủ lẫn HLV.

Arsenal đã có “số 9” mà họ chờ đợi. Câu hỏi còn lại là: họ có thực sự muốn chơi bóng theo cách của anh hay không?