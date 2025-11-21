Rooney chọn top 3 cầu thủ hay nhất Premier League

Wayne Rooney khiến nhiều người ngạc nhiên khi xếp Viktor Gyokeres vào top 3 cầu thủ hay nhất Premier League 2025/26.

Wayne Rooney vừa có những nhận định về các cầu thủ Premier League.

Chia sẻ trên Amazon Prime, huyền thoại Man United giải thích lý do: Gyokeres mang đến giá trị vượt xa những bàn thắng. “Arsenal tìm một số 9 mới nhiều năm. Gyokeres đến và làm rất tốt. Tinh thần, khả năng giữ bóng và sự bền bỉ của cậu ấy là điểm tôi đánh giá cao”, Rooney nói.

Theo Rooney, người dẫn đầu cuộc bầu chọn sau 11 vòng là Antoine Semenyo của Bournemouth. Tiền đạo này duy trì phong độ ấn tượng từ mùa trước, ghi sáu bàn và có ba kiến tạo, chỉ kém Erling Haaland về tổng đóng góp bàn thắng.

Cái tên thứ hai là Bryan Mbeumo, tân binh của MU. Dù đội bóng mới có khởi đầu trầy trật, Mbeumo vẫn ghi năm bàn, tiếp tục thể hiện sự đa năng và sắc bén từ thời Brentford.

Gyokeres đứng thứ ba. Anh ghi ba bàn từ bóng sống ở Premier League và lập cú đúp vào lưới Atletico Madrid tại Champions League. Trước khi sang Anh, chân sút người Thụy Điển có hai mùa giải bùng nổ ở Sporting CP với 68 bàn và 18 kiến tạo sau 66 trận tại Primeira Liga.

Semenyo và Mbeumo đều đang đi tiếp mạch phong độ đỉnh cao từ mùa trước, còn Gyokeres mang đến điểm tựa mới trên hàng công Arsenal. Theo Rooney, bộ ba này là những cái tên tạo dấu ấn rõ nhất Premier League từ đầu mùa.