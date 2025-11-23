Lý do MU bỏ Gyokeres, chiêu mộ Sesko

CLB chủ sân Old Trafford hoàn toàn tin tưởng vào bản hợp đồng trị giá 76,5 triệu euro.

Sesko mới chỉ ghi 2 bàn cho MU.

Theo Daily Mail, Manchester United không lo lắng về Benjamin Sesko, mặc dù bản hợp đồng bom tấn mới ghi 2 bàn kể từ khi chuyển tới từ RB Leipzig.

"MU hài ​​lòng với khả năng di chuyển không bóng của Sesko. Ngoài ra, cầu thủ người Slovenia nỗ lực đến mức thường có mặt tại Carrington vào lúc 8h30 sáng, sớm hơn nhiều so với các đồng đội khác", tờ báo Anh tiết lộ.

Hè vừa qua, MU dựa vào việc phân tích dữ liệu để chiêu mộ tân binh, trong đó có quyết định chọn Sesko thay vì Viktor Gyokeres vì cầu thủ sinh năm 2003 chạy nhiều hơn khi không có bóng.

Việc Sesko tạm thời vắng mặt vì chấn thương khiến MU chỉ còn Joshua Zirkzee là tiền đạo cắm tự nhiên, mở ra khả năng thay đổi chiến thuật hoặc tìm phương án dự phòng khẩn cấp.

Tuy nhiên, cựu tiền đạo Dwight Yorke khuyên Amorim không nên vội vàng chiêu mộ tân binh tạm thời, mà nên trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Yorke nhấn mạnh: "Amorim cần đầu tư vào những cầu thủ trẻ, tạo cơ hội khi Sesko chấn thương. Nếu đem về một phương án tạm thời, như lịch sử gần đây cho thấy MU khó cải thiện đội hình. Các cầu thủ U23 có sẵn để đảm nhiệm lúc này".

Cựu danh thủ đặc biệt nhắc tới Chido Obi, gia nhập MU từ Arsenal năm 2024. Tiền đạo 18 tuổi người Nigeria có 7 trận ra sân ở Premier League mùa trước và hiện chơi cho đội U23. Yorke cho rằng Obi có thể thay thế Sesko tạm thời, giúp đội duy trì nhịp thi đấu và tận dụng cơ hội cho cầu thủ trẻ.