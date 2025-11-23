De Ligt quá hay

Trung vệ Matthijs de Ligt đang trở thành mắt xích cực kỳ quan trọng của MU mùa giải năm nay.

Theo Opta, Matthijs de Ligt là cầu thủ duy nhất của MU ra sân trọn vẹn mọi phút tại Premier League 2025/26. Trong bối cảnh HLV Ruben Amorim xoay tua mạnh hàng thủ, sự xuất hiện liên tục của trung vệ Hà Lan cho thấy phong độ ổn định và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của anh ở Old Trafford.

Gia nhập MU tháng 8/2024, De Ligt từng mang theo cả kỳ vọng lẫn hoài nghi. Anh từng là đội trưởng Ajax ở tuổi 18, đoạt Golden Boy 2018, nhưng sau đó trải qua thời gian chật vật vì chấn thương và phong độ thất thường tại Juventus lẫn Bayern Munich. Khoảng tối ấy khiến nhiều người nghi ngờ liệu De Ligt còn có thể bước lên đẳng cấp mà anh từng được hứa hẹn hay không.

Ở tuổi 26, câu trả lời đã rõ ràng. Dưới bàn tay của Amorim, De Ligt đang hồi sinh mạnh mẽ. Anh đá trung vệ phải trong sơ đồ 3 hậu vệ và sẵn sàng chuyển vào vai trò trung tâm khi đội hình cần. Không chỉ chơi đủ số phút, De Ligt còn dẫn đầu MU ở các thống kê quan trọng như tranh chấp trên không, cắt bóng và thuộc nhóm những hậu vệ chuyền bóng hiệu quả nhất Premier League từ đầu mùa.

Phong độ thuyết phục giúp De Ligt được HLV Ronald Koeman gọi trở lại tuyển Hà Lan. Trung vệ này thừa nhận: “Tôi đang ở giai đoạn tốt nhất của sự nghiệp, cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi muốn làm nhiều hơn trên sân và không còn sợ mắc sai lầm như trước”.

Không nằm trong nhóm đội trưởng mùa này, nhưng De Ligt đang trở thành trụ cột thực sự. Sự ổn định của anh mang đến nền tảng vững chắc để Amorim triển khai các ý tưởng chiến thuật, trong bối cảnh MU đặt mục tiêu trở lại Champions League. Ở Old Trafford lúc này, De Ligt không chỉ là người đá đủ phút — anh là điểm tựa lớn nhất nơi hàng thủ.