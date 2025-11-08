Người hùng De Ligt

Trận đấu tưởng như khép lại với thất bại cho "Quỷ đỏ" khi Spurs dẫn 2-1 đến tận phút bù giờ cuối cùng. Nhưng từ quả đá phạt góc của Bruno Fernandes, De Ligt bật cao đánh đầu tung lưới Guglielmo Vicario, khiến khán đài Tottenham Hotspur Stadium chết lặng.