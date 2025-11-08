Người hùng De Ligt

|
Trận đấu tưởng như khép lại với thất bại cho "Quỷ đỏ" khi Spurs dẫn 2-1 đến tận phút bù giờ cuối cùng. Nhưng từ quả đá phạt góc của Bruno Fernandes, De Ligt bật cao đánh đầu tung lưới Guglielmo Vicario, khiến khán đài Tottenham Hotspur Stadium chết lặng.
|
Không chỉ là người hùng phút cuối, trung vệ người Hà Lan còn có một màn trình diễn toàn diện – đúng chất "thủ lĩnh thép" mà HLV Ruben Amorim kỳ vọng.
|
Theo thống kê từ Statman Dave, De Ligt đạt tỷ lệ chuyền chính xác 86%, thắng 67% các pha tranh chấp tay đôi và không chiến, thực hiện 6 pha phá bóng và 3 lần thu hồi bóng thành công.
|
Ngoài ra, anh còn để lại dấu ấn với một cú dứt điểm, chính là bàn thắng giúp MU thoát thua. Dễ hiểu khi các đồng đội chia vui cuồng nhiệt cùng cựu sao Bayern Munich.
|
Sofa Score chấm trung vệ Hà Lan 7,3 điểm cho màn trình diễn trước Spurs - cao hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trên sân.
|
Truyền thông Anh mô tả De Ligt có màn trình diễn đẳng cấp, vừa chỉ huy hàng thủ, vừa trở thành cứu tinh ở phút cuối.
|
Với 1 điểm giành được, MU nối dài chuỗi 5 trận bất bại tại Premier League dưới thời Amorim, trong đó có 3 chiến thắng. Thành tích này rõ ràng có đóng góp không nhỏ của De Ligt.
|
Dù chưa thể chen chân vào top 4, tinh thần chiến đấu kiên cường mà De Ligt cùng đồng đội thể hiện cho thấy "Quỷ đỏ" đang dần tìm lại bản lĩnh từng làm nên tên tuổi của họ ở sân chơi khắc nghiệt nhất nước Anh.
Cuốn tự truyện “Carlo Ancelotti: Quiet Leadership” xuất bản năm 2016 của Carlo Ancelotti kể về bí quyết làm nên sự nghiệp đứng vững trên đỉnh cao suốt hơn 20 năm của nhà cầm quân người Italy.