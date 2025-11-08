Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Người hùng De Ligt

  • Thứ bảy, 8/11/2025 22:09 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tối 8/11, MU thoát hiểm ngoạn mục với trận hòa 2-2 trước Tottenham thuộc vòng 11 Premier League, nhờ bàn thắng quý như vàng của trung vệ Matthijs de Ligt ở phút 90+6.

Nguoi hung De Ligt anh 1

Trận đấu tưởng như khép lại với thất bại cho "Quỷ đỏ" khi Spurs dẫn 2-1 đến tận phút bù giờ cuối cùng. Nhưng từ quả đá phạt góc của Bruno Fernandes, De Ligt bật cao đánh đầu tung lưới Guglielmo Vicario, khiến khán đài Tottenham Hotspur Stadium chết lặng.
Nguoi hung De Ligt anh 2

Không chỉ là người hùng phút cuối, trung vệ người Hà Lan còn có một màn trình diễn toàn diện – đúng chất "thủ lĩnh thép" mà HLV Ruben Amorim kỳ vọng.

Nguoi hung De Ligt anh 3

Theo thống kê từ Statman Dave, De Ligt đạt tỷ lệ chuyền chính xác 86%, thắng 67% các pha tranh chấp tay đôi và không chiến, thực hiện 6 pha phá bóng và 3 lần thu hồi bóng thành công.
Nguoi hung De Ligt anh 4

Ngoài ra, anh còn để lại dấu ấn với một cú dứt điểm, chính là bàn thắng giúp MU thoát thua. Dễ hiểu khi các đồng đội chia vui cuồng nhiệt cùng cựu sao Bayern Munich.
Nguoi hung De Ligt anh 5

Sofa Score chấm trung vệ Hà Lan 7,3 điểm cho màn trình diễn trước Spurs - cao hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trên sân.
Nguoi hung De Ligt anh 6

Truyền thông Anh mô tả De Ligt có màn trình diễn đẳng cấp, vừa chỉ huy hàng thủ, vừa trở thành cứu tinh ở phút cuối.
Nguoi hung De Ligt anh 7

Với 1 điểm giành được, MU nối dài chuỗi 5 trận bất bại tại Premier League dưới thời Amorim, trong đó có 3 chiến thắng. Thành tích này rõ ràng có đóng góp không nhỏ của De Ligt.
Nguoi hung De Ligt anh 8

Dù chưa thể chen chân vào top 4, tinh thần chiến đấu kiên cường mà De Ligt cùng đồng đội thể hiện cho thấy "Quỷ đỏ" đang dần tìm lại bản lĩnh từng làm nên tên tuổi của họ ở sân chơi khắc nghiệt nhất nước Anh.

Tình huống tranh cãi ở trận Tottenham hòa MU

Tối 8/11, tình huống gây tranh cãi nổ ra ở phút 23 trận Tottenham hòa MU 2-2, khi bóng dường như chạm tay Richarlison trong vùng cấm.

2 giờ trước

Lammens gây sốt với pha cứu thua khó tin

Trong trận cầu tâm điểm vòng 11 Premier League giữa Tottenham và MU, thủ môn Sanne Lammens thực hiện pha cứu thua đỉnh cao dù tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn.

2 giờ trước

CĐV MU nổi giận với Amorim

CĐV MU chỉ trích HLV Ruben Amorim vì quyết định chiến thuật khó hiểu trong trận hòa 2-2 trước Tottenham ở vòng 11 Premier League tối 8/11.

2 giờ trước

Cuốn tự truyện “Carlo Ancelotti: Quiet Leadership” xuất bản năm 2016 của Carlo Ancelotti kể về bí quyết làm nên sự nghiệp đứng vững trên đỉnh cao suốt hơn 20 năm của nhà cầm quân người Italy.

Ly do Casemiro bi rut ra khoi san hinh anh

Lý do Casemiro bị rút ra khỏi sân

41 phút trước 22:58 8/11/2025

0

HLV Ruben Amorim xác nhận Casemiro buộc phải rời sân vì chấn thương trong trận MU hòa Tottenham 2-2 thuộc vòng 11 Premier League tối 8/11.

Cu soc kep voi MU hinh anh

Cú sốc kép với MU

1 giờ trước 22:32 8/11/2025

0

Tối 8/11, lần lượt Harry Maguire và Benjamin Sesko đều dính chấn thương trong trận hòa 2-2 của MU trước Tottenham thuộc vòng 11 Premier League.

Minh Nghi

Người hùng De Ligt Tottenham De Ligt MU Tottenham

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý