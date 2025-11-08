Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tình huống tranh cãi ở trận Tottenham hòa MU

  • Thứ bảy, 8/11/2025 22:01 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tối 8/11, tình huống gây tranh cãi nổ ra ở phút 23 trận Tottenham hòa MU 2-2, khi bóng dường như chạm tay Richarlison trong vùng cấm.

Bóng chạm tay Richarlison sau pha phá bóng.

Sau quả phạt góc của "Quỷ đỏ", tiền đạo người Brazil bật cao phá bóng, nhưng pha cản phá lại vô tình đưa bóng chạm vào chính cánh tay của anh, trong tư thế hoàn toàn chủ động. Các cầu thủ MU lập tức yêu cầu trọng tài chính thổi phạt đền.

Trên khán đài, CĐV đội khách la ó phản đối, trong khi phía Tottenham thở phào. Tuy nhiên, trọng tài chính kiên quyết xua tay, khẳng định không có penalty. VAR sau đó kiểm tra lại tình huống trong hơn một phút, và quyết định ban đầu được giữ nguyên.

Mạng xã hội bùng nổ tranh cãi. Một bộ phận fan MU cho rằng bóng rõ ràng chạm tay Richarlison trong vùng cấm và VAR thiên vị chủ nhà. Một tài khoản viết: "Nếu đổi vai, chắc chắn đó là penalty cho Spurs". Ngược lại, nhiều người bảo vệ quyết định của trọng tài, cho rằng Richarlison không cố ý, tay anh vẫn ở tư thế tự nhiên sau pha phá bóng.

Sky Sports khẳng định trọng tài xử lý đúng luật: "Bóng chạm tay Richarlison, nhưng đó là tình huống anh ta tự phá bóng vào tay mình. Không có yếu tố cố tình hay ngăn cản đường bóng. Quyết định không phạt đền là chính xác".

Trở lại với diễn biến chính trên sân Tottenham Hotspurs, MU vượt lên dẫn trước do công của Bryan Mbeumo. Sau giờ nghỉ, Tottenham ghi liền 2 bàn để dẫn ngược 2-1. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" kịp giành lại một điểm nhờ bàn thắng của Mathijs De Ligt ở phút 90+6.

Cuốn tự truyện “Carlo Ancelotti: Quiet Leadership” xuất bản năm 2016 của Carlo Ancelotti kể về bí quyết làm nên sự nghiệp đứng vững trên đỉnh cao suốt hơn 20 năm của nhà cầm quân người Italy.

Minh Nghi

