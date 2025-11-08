CĐV MU nổi giận với Amorim

CĐV MU chỉ trích HLV Ruben Amorim vì quyết định chiến thuật khó hiểu trong trận hòa 2-2 trước Tottenham ở vòng 11 Premier League tối 8/11.

CĐV MU không hài lòng với Amorim. Ảnh: Reuters.

MU may mắn kiếm lại 1 điểm trên sân khách sau bàn thắng muộn màng của Matthijs de Ligt. Tuy nhiên, màn trình diễn vừa qua không thể khiến các CĐV "Quỷ đỏ" hài lòng.

Trên mạng xã hội, phần lớn người hâm mộ khó hiểu với cách bố trí đội hình của HLV Amorim. Nhiều ý kiến cho rằng việc ông để Bryan Mbeumo, người vừa được vinh danh là "Cầu thủ hay nhất tháng 10", phải dạt sang cánh trái thay vì cánh phải sở trường là sai lầm lớn.

Mbeumo là người mở tỷ số cho MU trước Tottenham. Tuy nhiên, việc chơi ở cánh trái không giúp tiền đạo này chơi thanh thoát như ở cánh đối diện.

Một CĐV bức xúc viết: “Amorim làm hỏng trận đấu này. Sao Mbeumo vẫn chơi ở cánh trái suốt cả trận?”. Người khác bình luận: “Mbeumo vẫn ở cánh trái, Cunha bên phải, trong khi Sesko vào sân. Tôi không hiểu Amorim đang nghĩ gì".

Một tài khoản khác thẳng thắn: “Đây có lẽ là màn cầm quân tệ nhất của Amorim mùa này. Việc giữ Mbeumo bên cánh trái là một sai lầm nghiêm trọng".

Một số CĐV còn cho rằng HLV người Bồ Đào Nha phản ứng quá chậm khi không thay đổi hàng công kịp thời: “Cunha hôm nay chơi rất tệ, đáng lẽ nên tung Mason Mount hoặc Joshua Zirkzee vào sân sớm hơn".

Trận hòa này khiến MU kém đội đầu bảng Arsenal 7 điểm, trong khi “Pháo thủ” vẫn còn một trận chưa đấu.

