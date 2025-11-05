Ứng cử viên số 1 cho giải Puskas 2025
Hôm 2/11, Cemran Dansin gây sốt mạng xã hội khi tung cú volley ghi bàn đẹp mắt giúp Orlando Pirates hòa Mamelodi Sundowns 1-1 thuộc vòng 11 giải VĐQG Nam Phi.
Rạng sáng 5/11, tiền vệ Jacob Devaney solo ghi bàn đẹp mắt giúp U21 MU hạ Notts County 2-0 thuộc lượt 3 bảng D giải Football League Trophy.
Sáng 2/11, Neymar đá phạt gây sốt ở trận Santos hòa Fortaleza 1-1 thuộc vòng 31 giải VĐQG Brazil.
Lionel Messi có pha lập công duy nhất trong thất bại 1-2 của Inter Miami trước Nashville ở play-off MLS 2025 sáng 2/11.
Tiền đạo Cristiano Ronaldo có pha màn ăn mừng hài hước sau cú đúp vào lưới Al Fayha ở vòng 7 Saudi Pro League rạng sáng 2/11.
Chiều 1/11, Cristiano Ronaldo Jr mở tỷ số cho U16 Bồ Đào Nha trong trận gặp U16 Xứ Wales tại giải Torneio Taca das Federacoes (Federations Cup) diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Benjamin Sesko thể hiện khả năng dứt điểm đa dạng trong buổi tập của MU trước trận gặp Nottingham Forest thuộc vòng 10 Premier League tối 1/11.
Sau trận thắng 2-0 của CAHN trước PVF-CAND thuộc vòng 9 V.League tối 31/10, trung vệ Trần Đình Trọng đưa con trai Luffy xuống sân chia vui cùng các đồng đội.
Paul Pogba ghi bàn trong buổi tập của AS Monaco, qua đó sẵn sàng cho màn tái xuất ở trận gặp Paris FC thuộc vòng 11 Ligue 1 ngày 2/11.
Hôm 30/10, thủ môn Ryan Hamer trở thành người hùng bất ngờ khi ngả người ghi bàn ở phút 98, giúp Charnock Richard hòa 2-2 nghẹt thở trước St Helens ở giải hạng bán chuyên nước Anh.
Đoạn clip Lamine Yamal thực hiện thử thách đá penalty cách đây ít hôm ở giải Kings League do Gerard Pique sáng lập đang gây sốt mạng xã hội.