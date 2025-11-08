Ronaldo đã sai?

Cristiano Ronaldo vừa khiến giới bóng đá dậy sóng sau bài phỏng vấn với Piers Morgan nhưng lần này, màn "đá xoáy" Ligue 1 của anh có vẻ phản tác dụng.

Opta xếp hạng giải Saudi Pro League tận thứ 29.

Ở tuổi 40, CR7 vẫn ghi bàn đều đặn cho Al Nassr, 102 bàn chỉ sau hơn hai năm, trong đó có 8 pha lập công mùa này, giúp đội dẫn đầu Saudi Pro League. Với 952 bàn trong sự nghiệp, Ronaldo đặt mục tiêu trở thành cầu thủ đầu tiên chạm mốc 1.000 bàn trước khi treo giày.

Tuy nhiên, trong bài phỏng vấn mới, siêu sao Bồ Đào Nha gây tranh cãi khi khẳng định: "Saudi League tốt hơn giải VĐQG Bồ Đào Nha và cả Ligue 1 của Pháp". Anh cũng đáp trả chỉ trích rằng mình hết thời: "Tôi vẫn ghi bàn đều mỗi năm. Kể cả năm tệ nhất, tôi cũng có 25 bàn. Nếu tôi đá ở Premier League, tôi vẫn ghi nhiều như thế thôi".

Nhưng sau phát ngôn ấy, thống kê của Opta Power Rankings khiến lập luận của Ronaldo trở nên kém thuyết phục. Theo bảng xếp hạng này, Ligue 1 là giải đấu mạnh thứ 5 thế giới, Liga Portugal đứng thứ 9, trong khi Saudi Pro League chỉ xếp thứ 29, thậm chí thấp hơn cả giải Ecuador và Cyprus.

Opta xếp hạng dựa trên sức mạnh trung bình của các đội ở mọi giải đấu, tính cả chất lượng và độ cạnh tranh, cho thấy bóng đá Saudi Arabia còn cách rất xa châu Âu về đẳng cấp.

Dù vậy, Ronaldo vẫn kiên định: "Premier League là giải mạnh nhất, nhưng Saudi League cũng rất cạnh tranh. Nhiều cầu thủ từng nói họ thấy chất lượng ở đây tốt, vậy tại sao không ai công nhận?".

Ronaldo sẽ ở lại Al Nassr thêm hai năm. Anh thừa nhận ngày chia tay sân cỏ "sẽ rất khó khăn" và "có thể sẽ bật khóc". Nhưng với phát ngôn lần này, dường như tranh cãi về CR7 chưa có điểm dừng.