Ronaldo đã sai?

  • Thứ bảy, 8/11/2025 19:03 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cristiano Ronaldo vừa khiến giới bóng đá dậy sóng sau bài phỏng vấn với Piers Morgan nhưng lần này, màn "đá xoáy" Ligue 1 của anh có vẻ phản tác dụng.

Opta xếp hạng giải Saudi Pro League tận thứ 29.

Ở tuổi 40, CR7 vẫn ghi bàn đều đặn cho Al Nassr, 102 bàn chỉ sau hơn hai năm, trong đó có 8 pha lập công mùa này, giúp đội dẫn đầu Saudi Pro League. Với 952 bàn trong sự nghiệp, Ronaldo đặt mục tiêu trở thành cầu thủ đầu tiên chạm mốc 1.000 bàn trước khi treo giày.

Tuy nhiên, trong bài phỏng vấn mới, siêu sao Bồ Đào Nha gây tranh cãi khi khẳng định: "Saudi League tốt hơn giải VĐQG Bồ Đào Nha và cả Ligue 1 của Pháp". Anh cũng đáp trả chỉ trích rằng mình hết thời: "Tôi vẫn ghi bàn đều mỗi năm. Kể cả năm tệ nhất, tôi cũng có 25 bàn. Nếu tôi đá ở Premier League, tôi vẫn ghi nhiều như thế thôi".

Nhưng sau phát ngôn ấy, thống kê của Opta Power Rankings khiến lập luận của Ronaldo trở nên kém thuyết phục. Theo bảng xếp hạng này, Ligue 1 là giải đấu mạnh thứ 5 thế giới, Liga Portugal đứng thứ 9, trong khi Saudi Pro League chỉ xếp thứ 29, thậm chí thấp hơn cả giải Ecuador và Cyprus.

Opta xếp hạng dựa trên sức mạnh trung bình của các đội ở mọi giải đấu, tính cả chất lượng và độ cạnh tranh, cho thấy bóng đá Saudi Arabia còn cách rất xa châu Âu về đẳng cấp.

Dù vậy, Ronaldo vẫn kiên định: "Premier League là giải mạnh nhất, nhưng Saudi League cũng rất cạnh tranh. Nhiều cầu thủ từng nói họ thấy chất lượng ở đây tốt, vậy tại sao không ai công nhận?".

Ronaldo sẽ ở lại Al Nassr thêm hai năm. Anh thừa nhận ngày chia tay sân cỏ "sẽ rất khó khăn" và "có thể sẽ bật khóc". Nhưng với phát ngôn lần này, dường như tranh cãi về CR7 chưa có điểm dừng.

'Liên hoàn kế' để Ronaldo góp tay thâu tóm Man Utd

Cuộc phỏng vấn của Cristiano Ronaldo với MC Piers Morgan đăng tải ngày 4/11 vẫn để lại nhiều dư âm khi CR7 có nhiều câu công kích CLB cũ nhưng có lẽ sau đó là một liên hoàn kế.

9 giờ trước

Đồng đội cũ so sánh Ronaldo với Messi

Trong cuộc tranh luận về cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời (GOAT), tiền đạo Federico Chiesa của Liverpool đã bày tỏ quan điểm của mình.

9 giờ trước

Cơ bắp kinh ngạc của Ronaldo

Cristiano Ronaldo lại khiến mạng xã hội bùng nổ với bức ảnh khoe thân hình săn chắc, cơ bụng 6 múi trong phòng tập gym.

15 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

    PVF-CAND hoa kich tinh The Cong Viettel hinh anh

    PVF-CAND hòa kịch tính Thể Công Viettel

    5 phút trước 21:15 8/11/2025

    Tối 8/11, trận đấu kịch tính giữa PVF-CAND với Thể Công Viettel thuộc vòng 11 V.League 2025/26 đã khép lại với tỉ số hòa 2-2.

    Kaka van 'hut hon' nguoi ham mo Viet Nam hinh anh

    Kaka vẫn 'hút hồn' người hâm mộ Việt Nam

    3 giờ trước 18:50 8/11/2025

    Huyền thoại bóng đá Brazil - Kaka, chủ nhân Quả Bóng Vàng 2007, vẫn giữ được nét hào hoa và nhan sắc điển trai khi giao lưu cùng người hâm mộ Việt Nam.

