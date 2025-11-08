'Liên hoàn kế' để Ronaldo góp tay thâu tóm Man Utd

Cuộc phỏng vấn của Cristiano Ronaldo với MC Piers Morgan đăng tải ngày 4/11 vẫn để lại nhiều dư âm khi CR7 có nhiều câu công kích CLB cũ nhưng có lẽ sau đó là một liên hoàn kế.

Cuộc phỏng vấn của Ronaldo được sắp xếp tinh vi.

Cristiano Ronaldo chưa bao giờ là người biết dừng lại trước vinh quang. Khi bước sang tuổi 40, anh vẫn miệt mài chạy trên sân cỏ, vẫn nói về khát vọng, vẫn hướng tới những cột mốc mà phần lớn đồng nghiệp cùng thế hệ chỉ dám mơ: 1.000 bàn thắng.

Giờ đây, khi đã là tỷ phú đầu tiên trong lịch sử bóng đá, Ronaldo lại đặt ra cho mình một mục tiêu mới: chinh phục Manchester United, nhưng lần này, không phải với tư cách cầu thủ, mà là nhà điều hành.

Từ “nghìn bàn thắng” đến giấc mơ ông chủ

Ronaldo trở thành biểu tượng toàn cầu, không chỉ bởi danh hiệu và bàn thắng, mà còn vì bản lĩnh theo đuổi sự hoàn hảo đến tận cùng. Trong cuộc phỏng vấn với MC Piers Morgan ngày 4/11, anh thẳng thắn thừa nhận: “Trở thành tỷ phú cho tôi cảm giác giống như giành Quả Bóng Vàng", đồng thời nói về dự định xa xăm: "Sau tuổi 40, chúng ta sẽ thực sự hiểu và bắt đầu sống cuộc đời. Và tôi cũng cảm thấy như vậy, rằng với tôi, tiền bạc tốt, nhưng nó không còn quan trọng nữa".

Đó không phải là lời nói bộc phát. Khi đạt mọi danh hiệu ở cấp độ CLB và cá nhân, Ronaldo nhìn thấy tương lai của mình không chỉ gói gọn trong sân cỏ mà ở phòng điều hành, nơi quyền lực và tầm ảnh hưởng được định nghĩa bằng những con số và quyết định chiến lược. Giấc mơ “làm chủ một CLB lớn” mà anh từng chia sẻ, nay dần được cụ thể hóa. Và nếu phải chọn, Manchester United, nơi rèn giũa chàng trai Bồ Đào Nha thành huyền thoại - chính là mảnh ghép hoàn hảo.

Ronaldo không bao giờ biết dừng lại.

Nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao Ronaldo không chọn Real Madrid, đội bóng giúp anh đạt đỉnh cao danh vọng, mà lại hướng tới Man Utd, nơi đang khủng hoảng cả trong lẫn ngoài sân cỏ? Câu trả lời nằm ở sự tỉnh táo và thực dụng của CR7.

Real Madrid là một “pháo đài chính trị” của bóng đá Tây Ban Nha, chịu sự chi phối của luật pháp và cơ chế sở hữu đặc biệt: CLB thuộc về hội viên, chứ không phải cổ đông. Điều đó có nghĩa là bất kỳ nhà đầu tư bên ngoài nào cũng khó chen chân. Với Ronaldo, việc tìm lại ảnh hưởng ở Bernabeu gần như là bất khả thi.

Trái lại, Manchester United lại đang ở trong thời kỳ bản lề. Gia đình Glazer, chủ sở hữu người Mỹ, chịu áp lực nặng nề từ người hâm mộ vì thành tích sa sút và gánh nặng tài chính. CLB đang tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược để bán bớt cổ phần, tái cấu trúc bộ máy. Với tài sản hơn 1 tỷ USD , cùng tầm ảnh hưởng toàn cầu, Ronaldo hoàn toàn có thể trở thành “mảnh ghép vàng” cho một thương vụ vừa có tính biểu tượng, vừa mang giá trị thương mại khổng lồ.

Liên hoàn kế: tạo vây cánh - gây áp lực - mở đường

Theo Manchester Evening News, Man Utd bước vào giai đoạn đàm phán với nhóm cổ đông mới. Chính lúc này, Ronaldo bắt đầu tung ra “liên hoàn kế”, một chiến lược hai mũi nhọn.

Thứ nhất, anh đang âm thầm tìm kiếm các nhà đầu tư đồng hành, đặc biệt là những đối tác từ Trung Đông, nơi anh đang chơi bóng cho Al Nassr và là gương mặt được yêu thích nhất. Nếu thành công, nhóm cổ đông này có thể hình thành “liên minh Ronaldo”, đủ tiềm lực để mua lại một phần cổ phần từ tay nhà Glazer.

Thứ hai, Ronaldo chọn cách phơi bày sự thật về Man Utd, nhằm khơi dậy làn sóng phẫn nộ của người hâm mộ và gia tăng áp lực lên giới chủ. Trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan, anh thẳng thắn chỉ ra rằng Man Utd “thiếu cấu trúc, thiếu tầm nhìn, và không thể làm phép màu”.

Ronaldo là thần tượng tại Old Trafford.

Tất cả không ngẫu nhiên. Đó là cách Ronaldo đặt mình vào trung tâm của câu chuyện, biến mọi lời nói thành đòn bẩy dư luận. Khi người hâm mộ càng thất vọng về Man Utd, họ càng mong có một “người cứu rỗi”, và cái tên ấy, hiển nhiên, chính là Cristiano Ronaldo.

Anh cũng khéo léo nhắc đến việc “có thể hướng sang Arsenal” như thời còn là cầu thủ trẻ. Điều này có thể khiến CĐV Man Utd càng tha thiết muốn Ronaldo nhanh chóng cứu vớt đội bóng bằng tiền thay vì dùng tiền đi đầu tư cho đội khác.

Khát vọng cuối cùng: Phải làm chủ

Nếu kế hoạch táo bạo thành hiện thực, Ronaldo sẽ không chỉ là biểu tượng trên sân cỏ mà còn là biểu tượng quyền lực trong phòng họp. Man Utd sẽ được tiếp thêm nguồn vốn, thương hiệu được củng cố, đặc biệt ở các thị trường mới nổi như Trung Đông, nơi Ronaldo có tầm ảnh hưởng sâu rộng.

Còn với CR7, đó là sự tiếp nối hoàn hảo của một huyền thoại: từ cậu bé ở Madeira, đến siêu sao toàn cầu, rồi thành nhà đầu tư chiến lược của đội bóng từng đưa mình lên đỉnh thế giới. Ronaldo bắt buộc phải theo đuổi giấc mơ làm chủ ngay từ lúc này, trước khi chậm chân. Hãy nhớ là Lionel Messi đã có sẵn cổ phiếu của Inter Miami để làm chủ đội bóng sau khi giải nghệ. Ronaldo không bao giờ cho phép mình thua Messi ở những bất kỳ lĩnh vực nào liên quan bóng đá.

Giấc mơ ấy có thể chưa thành hiện thực, nhưng từng bước đi của Ronaldo cho thấy một kế hoạch rõ ràng, bài bản và đầy tính toán. Anh đang làm điều mà ít cầu thủ dám nghĩ tới: dùng chính tên tuổi, sức ảnh hưởng và tài sản của mình để tái định hình CLB cũ, nơi từng ghi dấu những bàn thắng đầu tiên của huyền thoại mang số 7.