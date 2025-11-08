Ronaldo 'béo' phản bác Cristiano

Huyền thoại bóng đá Brazil, Ronaldo de Lima, phản biện thẳng thắn quan điểm của Cristiano Ronaldo về danh hiệu “cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử”.

Ronaldo de Lima phản biện thẳng thắn quan điểm của Cristiano Ronaldo.

Trong cuộc phỏng vấn với ESPN Brasil, “Người ngoài hành tinh” không ngần ngại bày tỏ rằng Cristiano Ronaldo chưa nằm ở vị trí số 1 trong lịch sử bóng đá: “Cristiano nói cậu ấy là người hay nhất lịch sử? Tôi không thích nói về chuyện này. Có những người tự tin quá mức. Tôi thích để người khác nói về thành tích, về những gì tôi đã làm, hơn là tự mình nói".

"Cristiano có một hành trình tuyệt vời. Cậu ấy ghi mọi loại bàn thắng, thích nghi xuất sắc khi chuyển từ cánh trái sang trung phong – điều không dễ. Chắc chắn cậu ấy nằm trong số những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Nhưng là số 1? Tôi không đồng ý. Dù sao, tôi tôn trọng ý kiến của cậu ấy. Với tôi, Cristiano thuộc top 10,” Ronaldo de Lima nhấn mạnh.

Phát ngôn của "Ronaldo béo" xuất hiện không lâu sau khi Cristiano Ronaldo tái khẳng định trong buổi phỏng vấn với Piers Morgan rằng: “Tôi là người hay nhất, và số liệu chứng minh điều đó. Messi giỏi hơn tôi ư? Tôi không đồng ý. Tôi không muốn tỏ ra khiêm tốn".

Cũng trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan, Ronaldo chia sẻ suy nghĩ về tầm quan trọng của chức vô địch World Cup trong sự nghiệp của bản thân anh. “Với tôi, vô địch World Cup không còn là giấc mơ. Bạn muốn một kỳ World Cup để định nghĩa cầu thủ hay nhất lịch sử? Một giải đấu chỉ có 6 hoặc 7 trận, bạn nghĩ thế là công bằng sao?”, Ronaldo nói.

Lời tuyên bố này ngay lập tức gây tranh cãi, đặc biệt khi Lionel Messi được nhiều người xem là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất lịch sử nhờ 8 Quả bóng vàng và dẫn dắt Argentina vô địch World Cup 2022.