Arsenal hét giá kỷ lục cho Odegaard

CLB chủ sân Emirates nỗ lực giữ chân tiền vệ đội trưởng trước sự ve vãn của Barcelona.

Arsenal không muốn mất Odegaard.

Theo TEAMtalk, Arsenal được cho là sẽ ra mức giá vượt xa 90 triệu euro cho Martin Odegaard. Trước đó, thương vụ bán cầu thủ đắt nhất của CLB chủ sân Emirates là Alex Olade Chamberlain, khi anh gia nhập Liverpool với giá 38 triệu euro.

Đây được cho là động thái làm chùn bước Barcelona. Đội bóng xứ Catalonia được cho là đang lên kế hoạch chiêu mộ ngôi sao người Na Uy vào tháng 6 năm sau.

"Barca đặc biệt ấn tượng với khả năng và tố chất thủ lĩnh của Odegaard. Anh được đánh giá là tiền vệ kiến thiết hàng đầu và có thể làm chủ phòng thay đồ", TEAMtalk tiết lộ.

Arsenal nắm thế chủ động bởi hợp đồng của Odegaard còn thời hạn đến hè 2028. "Pháo thủ" luôn coi cựu cầu thủ Real Madrid là trung tâm trong kế hoạch dài hạn. Tuy nhiên, CLB Bắc London vẫn lo ngại sức hút từ việc khoác áo Barcelona có thể khiến tiền vệ sinh năm 1998 đòi ra đi.

Ở mùa này, Odegaard chưa có nhiều đóng góp bởi chấn thương. Anh không ra sân từ ngày 4/10 vì chấn thương đầu gối và chưa hẹn ngày trở lại.

Trong quá khứ, Odegaard từng thi đấu tại Tây Ban Nha cho Real Madrid nhưng không thể chen chân vào đội hình chính. Giờ đây, cầu thủ 27 tuổi đứng trước cơ hội trở lại La Liga, khoác áo đại kình địch của Real và chứng minh "Los Blancos" đã sai lầm khi thải loại anh.