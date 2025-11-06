Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kịch bản 6 CLB Anh đi tiếp ở Champions League

  • Thứ năm, 6/11/2025 18:01 (GMT+7)
Arsenal và Man City gần như chắc suất vào vòng 16 đội, trong khi Tottenham, Liverpool và Newcastle cũng nắm lợi thế lớn.

Arsenal đang có 12 điểm tuyệt đối.

Theo mô hình tính toán từ Opta, các đội bóng tham dự vòng phân hạng UEFA Champions League mùa này cần đạt được những ngưỡng điểm số cụ thể để đảm bảo vị trí trong nhóm dẫn đầu. Để lọt vào top 8, các đội cần có ít nhất 16 điểm.

Với top 24 (vị trí từ 9-24 sẽ dự vòng play-off loại trực tiếp), các đội cần có tối thiểu 9 điểm. Đây là mức điểm cần thiết để vượt qua vòng phân hạng. Nếu đạt 10 điểm, các đội gần như chắc chắn an toàn.

Hiện tại, sau 4 lượt trận, Arsenal đang có 12 điểm tuyệt đối. "Pháo thủ" chắc chắn nằm trong top 24 và chỉ cần thêm 4 điểm trong 4 trận còn lại để chắc suất top 8.

Các đội bóng lớn khác của Anh như Man City (10 điểm) hay Newcastle, Liverpool (có cùng 9 điểm) cũng gần như chắc suất trong top 24. Họ cần giành thêm 6-7 điểm trong 4 trận cuối để chắc suất top 8.

Hai đội bóng có thành tích kém nhất xứ sở sương mù là Tottenham (8 điểm) và Chelsea (7 điểm) cũng còn nhiều cơ hội. Họ chỉ cần thắng tối thiểu 1 trong 4 trận còn lại là sẽ chắc suất trong top 24.

Vòng phân hạng Champions League mùa này còn 4 vòng đấu nữa, mọi thứ vẫn có thể thay đổi – nhưng có thể thấy 6 CLB Anh khả năng cao đều sẽ đi tiếp.

