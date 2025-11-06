Hàng thủ mỏng như giấy của Barcelona

Barcelona lại rời Brugge (Bỉ) với thêm một vết thương. Họ không thua, nhưng hòa 3-3 trong thế trận hỗn loạn.

Hàng thủ đang là tử huyệt của Barcelona dưới thời Hansi Flick.

HLV Hansi Flick đứng bên đường biên, bất lực nhìn hàng thủ sụp đổ từng pha bóng. Đội bóng từng tự hào về sự chắc chắn nay trở thành nỗi sợ cho chính mình.

Sau 15 trận chính thức mùa này, Barca nhận 20 bàn thua. Trung bình hơn một bàn mỗi trận. Đây là khởi đầu tệ thứ hai của họ trong thế kỷ 21. Mùa duy nhất tệ hơn là 2015/16, nhưng khi đó Luis Enrique vẫn đưa đội giành cú đúp quốc nội. Lịch sử có thể lặp lại, nhưng với phong độ hiện tại, chẳng ai tin điều đó.

Trước Club Brugge tại vòng phân hạng Champions League rạng sáng 6/11, mọi thống kê đều khiến người hâm mộ lạnh gáy. Đội chủ nhà thực hiện 23 pha tấn công, tung ra 11 cú sút và 6 cơ hội rõ rệt. Trung bình 4 pha lên bóng là một lần Szczesny phải đối mặt hiểm nguy. Hàng thủ Barca không chỉ yếu, mà còn thiếu tinh thần chiến đấu.

Flick vẫn giữ quan điểm cứng rắn. Ông khẳng định sẽ không thay đổi triết lý của mình. Với ông, tấn công vẫn là cách phòng ngự tốt nhất. Nhưng thực tế cho thấy điều ngược lại. Khi các tiền đạo không pressing, khi hàng tiền vệ không đánh chặn, mọi áp lực dồn hết lên hậu vệ. Và họ không đủ bản lĩnh để chịu đựng.

Hàng thủ Barca hiện dễ tổn thương.

Việc Inigo Martinez ra đi được xem là một phần nguyên nhân. Anh là thủ lĩnh và là tiếng nói trên sân. Nhưng không thể chỉ vì thiếu một người mà cả hệ thống sụp đổ. Barca hiện đá rời rạc, thiếu tổ chức, thiếu liên kết giữa ba tuyến. Trước Club Brugge, họ chỉ phạm 6 lỗi suốt cả trận. Một con số nói lên rằng đội bóng này không còn máu lửa.

Flick chờ đợi những sự trở lại. Ông hy vọng Joan Garcia, Raphinha và Pedri có thể mang lại cân bằng. Ông tin Dani Olmo và Robert Lewandowski sẽ lấy lại phong độ. Nhưng niềm tin ấy đang mỏng như chính hàng thủ của ông. Mỗi trận, Barcelona lại lộ thêm một điểm yếu mới.

Từ Vallecas, Sevilla, đến Brugge, mọi dấu hiệu suy sụp hiện rõ. Một đội bóng muốn cạnh tranh danh hiệu châu Âu không thể sống bằng hy vọng. Họ cần hành động, cần thay đổi ngay lập tức. Flick từng được ca ngợi vì thổi luồng sinh khí mới vào Barca. Giờ ông phải làm lại điều đó, nếu không, đội bóng sẽ chìm trong chính những lỗ thủng mà họ tự tạo ra.