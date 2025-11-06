Barca sụp đổ sau lưng Lamine Yamal

Lamine Yamal trở lại, ghi bàn, kiến tạo, và tạo ra mọi cảm xúc mà một cổ động viên Barcelona có thể mong chờ.

Lamine Yamal trở lại, ghi bàn, kiến tạo, và tạo ra mọi cảm xúc mà một cổ động viên Barcelona có thể mong chờ.

Nhưng rốt cuộc, những gì còn lại chỉ là sự bất lực. Một mình cậu bé 18 tuổi không thể che lấp được sự yếu kém toàn diện của tập thể.

Trận hòa 3-3 trước Club Brugge thuộc League Phase, Champions League rạng sáng 6/11 không chỉ khiến Barca rơi điểm, mà còn phơi bày một căn bệnh đã kéo dài suốt từ đầu mùa. Đại diện của La Liga phòng ngự như mơ ngủ, pressing rời rạc và mất phương hướng trong tấn công.

Thầy trò Hansi Flick kiểm soát bóng nhiều, luân chuyển nhịp nhàng, nhưng mỗi khi mất bóng, họ sụp đổ. Không ai bọc lót, không ai kèm người. Chỉ vài pha phản công đơn giản, Club Brugge đã có hai bàn thắng mà chính họ cũng phải ngạc nhiên.

Khi Lamine Yamal xuất hiện trong đội hình xuất phát, người ta mong chờ một luồng sinh khí mới. Anh không phụ lòng. Bàn thắng đầu tiên là sự khẳng định: chấn thương háng không còn là nỗi lo.

Cú sút của Yamal sắc lẹm, chuẩn xác và lạnh lùng như một lời nhắc nhở rằng Barca vẫn có một ngôi sao khác biệt. Sau đó, anh tiếp tục khiến hàng thủ đối phương khốn đốn, kiến tạo cho bàn thứ ba bằng pha đi bóng dọc biên quen thuộc.

Thế nhưng, những nỗ lực ấy bị chính đồng đội của Yamal phá hỏng. Phía sau tài năng 18 tuổi là một hàng thủ lạc lõng.

Những cái tên từng được kỳ vọng như Ronald Araujo, Jules Kounde hay Eric Garcia giờ chỉ còn là cái bóng. Họ thiếu tập trung, thiếu kỷ luật, và quan trọng nhất là thiếu tinh thần chiến đấu. Cảm giác như hàng thủ Barca đang chơi một trận giao hữu, còn đối thủ thì coi đó là trận chung kết.

Một mình Lamine Yamal không thể cứu được Barcelona.

Barca của Flick có thể cầm bóng 70%, nhưng phần lớn thời gian, họ chỉ chuyền ngang và chuyền về. Không có sự đột phá ở tuyến giữa, không có tính gắn kết giữa hàng công và hàng thủ.

Khi Yamal tỏa sáng, đội bóng dường như quên rằng bóng đá là môn thi đấu tập thể. Mỗi bàn thắng của anh trở thành tia sáng le lói giữa một đêm dài tăm tối.

Khoảnh khắc Club Brugge ghi bàn thứ hai, Flick đứng chết lặng bên đường biên. Ông thử điều chỉnh, nhưng đội bóng không còn phản ứng. Sự bế tắc ấy nói lên nhiều điều về hiện trạng của Barca. Họ có tài năng, có những ngôi sao trẻ, nhưng thiếu nền tảng phòng ngự và tâm lý vững vàng.

Nếu không cải thiện, Barcelona có thể trả giá đắt. Trận hòa này khiến họ rơi khỏi top 8, nhóm giành quyền đi tiếp trực tiếp. Điều đó đồng nghĩa với việc Flick phải xoay xở trong phần còn lại của chiến dịch với áp lực nặng nề hơn bao giờ hết.

Cuối tuần này, Barca gặp Celta Vigo tại La Liga, trận đấu mà ba điểm là bắt buộc. Nhưng nếu tiếp tục phòng ngự như trước Brugge, chiến thắng sẽ chỉ là ảo tưởng.

Trong cơn hỗn loạn ấy, Yamal vẫn là điểm sáng duy nhất. Anh không chỉ ghi bàn, mà còn thổi vào đội bóng chút lòng tự tôn còn sót lại. Mỗi pha chạm bóng của số 10 mang đến hi vọng. Mỗi pha tăng tốc khiến khán đài bừng lên. Anh chiến đấu như thể đang gánh cả một di sản đang rệu rã trên vai.

Barca cần nhiều hơn thế. Họ cần những người đồng đội biết chiến đấu như Yamal. Họ cần một hàng thủ biết tự ái và đứng lên sau sai lầm. Và trên hết, họ cần một tập thể hiểu rằng, sẽ không có phép màu nào tồn tại mãi nếu cứ dựa dẫm vào một cậu bé tuổi 18.

Lamine Yamal tỏa sáng, nhưng Barcelona lại tắt lịm. Một ánh sáng đơn độc, lạc lõng giữa màn đêm Champions League. Nếu Flick không thay đổi, ánh sáng ấy rồi cũng sẽ bị nuốt chửng bởi bóng tối chính đội bóng này tạo ra.