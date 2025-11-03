Viễn cảnh đáng sợ với Yamal

Lamine Yamal sẽ hứng chịu hậu quả nghiêm trọng nếu thi đấu trong tình trạng chưa hồi phục hoàn toàn, sau khi được chẩn đoán mắc chứng "pubalgia", hay còn gọi là viêm mu mạn tính.

Nguồn tin từ Sport cho biết Yamal bỏ lỡ 4 trong 11 trận đầu mùa của Barcelona vì chứng "pubalgia". Barca giữ kín thông tin, nhưng các chuyên gia y tế lên tiếng cảnh báo HLV Hansi Flick phải quản lý cực kỳ cẩn trọng nếu không muốn sự nghiệp của cầu thủ trẻ sớm bị hủy hoại.

Một cựu bác sĩ của CLB xứ Catalonia nhấn mạnh: "Điều quan trọng nhất là nghỉ ngơi và vật lý trị liệu. Nếu dừng đúng lúc, có thể hồi phục trong 3 hoặc 4 tuần. Nhưng nếu cố gắng thi đấu khi chưa lành, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng".

Dù mới 18 tuổi, Yamal phải gánh khối lượng thi đấu khổng lồ. Theo FIFPRO, anh chơi 130 trận chuyên nghiệp, khoảng 9.800 phút, gần gấp đôi so với Xavi, Andres Iniesta hay Cesc Fabregas ở cùng độ tuổi. Cần biết rằng Lionel Messi và Cristiano Ronaldo lần lượt chạm mốc 34 và 36 trận khi tròn 18 tuổi.

Sự khác biệt ấy khiến giới chuyên môn đặt câu hỏi lớn về mật độ thi đấu phi lý của bóng đá hiện đại khi những cầu thủ tuổi teen như Yamal phải "già đi" quá sớm.

HLV Hansi Flick cũng thừa nhận mức độ nghiêm trọng: "Chấn thương của Yamal cần được theo dõi và quản lý cẩn thận. Cậu ấy kỷ luật, duy trì trị liệu và tập luyện đều đặn. Nhưng tôi không thể nói rằng khỏi hẳn, vì đôi khi vẫn tái phát. Điều quan trọng là Yamal biết cách tự điều chỉnh để vượt qua".

Ở tuổi 18, Yamal là niềm hy vọng lớn nhất của cả Barcelona lẫn tuyển Tây Ban Nha. Nhưng giờ đây, tài năng ấy phải chiến đấu với một căn bệnh dai dẳng có thể đi theo suốt sự nghiệp.