Yamal tỏa sáng sau khi chia tay bạn gái

Rạng sáng 3/11, Yamal ghi bàn giúp Barcelona đánh bại Elche 3-1 ở vòng 11 La Liga.

Yamal ghi bàn tại La Liga sau gần 3 tháng.

Barcelona tìm lại sự tự tin bằng chiến thắng dễ trên sân nhà, qua đó rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Real Madrid xuống còn 5 điểm. CLB xứ Catalonia cũng đánh dấu trận thắng thứ 9 liên tiếp trước Elche, đồng thời kéo dài chuỗi trận ghi bàn thắng trước đối thủ này lên con số 11.

Với lợi thế sân nhà, Barcelona khởi đầu đầy tốc độ. "Blaugrana" pressing tầm cao và sớm thu về bàn thắng ngay phút thứ 9. Xuất phát từ pha chuyền hỏng của David Affengruber, Alejandro Balde băng lên, chọc khe để Lamine Yamal tung cú sút "cháy lưới" bằng chân thuận. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của sao trẻ người Tây Ban Nha tại La Liga từ tháng 8.

Chỉ 2 phút sau, đến lượt Adria Pedrosa mắc lỗi, tạo điều kiện để Fermín Lopez thoát xuống đáy biên, trước khi căng ngang cho Ferran Torres ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Elche không chấp nhận buông xuôi và nỗ lực phản kháng. Phút 42, Rafa Mir tận dụng bẫy việt vị lỏng lẻo của hàng thủ Barcelona để tung cú sút xoáy tuyệt đẹp hạ gục Wojciech Szczesny, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trước giờ nghỉ.

Dù vậy, sau giờ giải lao, Barcelona nhanh chóng lấy lại thế trận. Marcus Rashford bỏ lỡ cơ hội ngon ăn và có một bàn thắng bị từ chối vì việt vị, nhưng cuối cùng anh vẫn ghi tên mình lên bảng tỷ số với cú sút không thể cản phá ở phút 68, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội khách.

Dù Rafa Mir tiếp tục đe dọa khung thành Barcelona trong hiệp hai, Elche không thể tạo nên bất ngờ. Thất bại này khiến họ nối dài chuỗi 4 trận không thắng, trong khi Barcelona tiếp tục bám đuổi Real Madrid trong cuộc đua vô địch LaLiga mùa giải 2025/26.