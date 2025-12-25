7 bom tấn có thể được kích nổ trong phiên chợ giữa mùa

|
Antoine Semenyo (Bournemouth sang Man City): MU chủ động liên hệ với Semenyo, thậm chí sẵn sàng đổi chiến thuật để phục vụ cầu thủ người Ghana. Tuy nhiên, ngôi sao của Bournemouth được cho là đồng ý gia nhập một tập thể ổn định và mạnh mẽ hơn, đó là Man City của Pep Guardiola. Mức giá để Man City hoàn tất thương vụ vào khoảng 65 triệu euro.
|
Endrick (Real Madrid sang Lyon): Tài năng trẻ người Brazil chuẩn bị được tạo điều kiện đi tu nghiệp tại Pháp, trước khi trở về, cạnh tranh vị trí trong đội hình chính. Real không cài điều khoản cho phép Lyon mua đứt "Tiểu Pele" vì nhận thấy cầu thủ sinh năm 2007 có tiềm năng lớn.
|
Leon Goretzka (Bayern sang Atletico Madrid): Lối chơi mạnh mẽ của Goretzka đã chinh phục HLV Diego Simeone. Tiền vệ người Đức sắp hết hạn hợp đồng với Bayern và có thể lựa chọn tìm kiếm thử thách mới tại La Liga.
|
Ruben Neves (Al Hilal sang MU): Tiền vệ người Bồ Đào Nha được MU liên hệ khi biết tin cầu thủ có ý định trở lại châu Âu. Do Neves sắp hết hạn hợp đồng, mức giá để sở hữu anh chỉ khoảng 25 triệu euro, con số khá thấp so với một cầu thủ thường xuyên lên tuyển Bồ Đào Nha và có kinh nghiệm thi đấu tại Premier League.
|
Conor Gallagher (Atletico Madrid sang MU): Ngoài Neves, MU còn để mắt một tiền vệ trung tâm chất lượng khác là Gallagher. Một thương vụ cho mượn, kèm điều khoản mua đứt vào cuối mùa 2025/26 có thể giúp "Quỷ đỏ" vá lại tuyến giữa trong quãng thời gian Bruno Fernandes chấn thương.
|
Joshua Zirkzee (MU sang Roma): MU sẽ không chấp nhận đề nghị mượn Zirkzee nhưng sẽ cân nhắc nếu có một CLB đưa ra đề nghị mua đứt hợp lý. Theo báo chí Anh, Roma đang có ý định trả trước 5 triệu euro để mượn tiền đạo người Hà Lan, kèm điều khoản mua lại cựu sao Bologna với giá 35 triệu euro vào hè 2026.
|
Nico Schlotterbeck (Dortmund sang Barcelona): Chứng kiến màn trình diễn tệ hại của hàng thủ, HLV Hansi Flick yêu cầu ban lãnh đạo gấp rút chiêu mộ mộ trung vệ tốt. Cái tên được ông tiến cử là Schlotterbeck, trụ cột của Dortmund.
Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh
Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.