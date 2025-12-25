7 bom tấn có thể được kích nổ trong phiên chợ giữa mùa

Endrick (Real Madrid sang Lyon): Tài năng trẻ người Brazil chuẩn bị được tạo điều kiện đi tu nghiệp tại Pháp, trước khi trở về, cạnh tranh vị trí trong đội hình chính. Real không cài điều khoản cho phép Lyon mua đứt "Tiểu Pele" vì nhận thấy cầu thủ sinh năm 2007 có tiềm năng lớn.