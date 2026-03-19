HLV Howe tệ như Gary Neville

Eddie Howe trở thành HLV người Anh thứ hai trong lịch sử, để thua tới 7 bàn trong một trận đấu tại Camp Nou.

Eddie Howe và các học trò nhận một bài học đắt giá tại Camp Nou.

Rạng sáng 19/3, Barcelona đè bẹp Newcastle 7-2 ở lượt về vòng 16 đội Champions League, qua đó giành vé vào tứ kết với tổng tỷ số 8-3. Trước đó, HLV Howe được kỳ vọng tạo nên bất ngờ, khi là chiến lược gia người Anh đầu tiên dẫn dắt một đội bóng thi đấu tại Camp Nou kể từ Gary Neville cách đây 10 năm.

Tuy nhiên, lịch sử lập lại theo cách tồi tệ nhất. HLV Howe nhận kết quả cũng không khá hơn Neville, khi thảm bại tại Camp Nou. Như vậy, hai HLV người Anh gần nhất đối đầu với Barcelona tại Camp Nou đều phải nhận kết quả kinh hoàng.

Tháng 2/2016, Gary Neville khi dẫn dắt Valencia để thua Barcelona tới 0-7 tại Cúp nhà Vua Tây Ban Nha. Để rồi 10 năm sau, Howe và Newcastle United cũng 7 lần để đối thủ sút tung lưới.

Tổng cộng, hai HLV người Anh này thủng lưới 14 bàn chỉ sau hai trận đấu với Barcelona trên sân nhà của đội bóng xứ Catalonia. Sau trận đấu, HLV Howe thừa nhận thất bại toàn diện.

Ông chia sẻ: “Về mặt tâm lý, việc phải nhận bàn thua thứ ba (2-3) cực kỳ khó chịu. Ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp, và lại là ở phút cuối cùng, rất giống với những gì đã xảy ra ở lượt đi. Chúng tôi đáng lẽ phải bước vào giờ nghỉ với cảm giác rất tốt đẹp, khi mọi thứ vẫn còn có thể xảy ra".

"Thế nhưng họ lại ghi bàn rất nhanh ngay đầu hiệp hai. Về mặt tâm lý, chúng tôi không thể lấy lại được tinh thần sau khoảnh khắc đó. Hiệp hai thật sự rất khó khăn. Đây là một trải nghiệm đau đớn", HLV người Anh thừa nhận.