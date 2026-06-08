Tuyển Thụy Sĩ nhận cảnh báo khẩn về rắn độc tại World Cup

Đội tuyển Thụy Sĩ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội trước thềm World Cup 2026 sau khi công khai sơ đồ khu huấn luyện của mình tại San Diego, Mỹ.

Điều khiến nhiều người bất ngờ không phải sân tập hay các tiện ích phục vụ đội bóng, mà là một khu vực được đánh dấu đỏ với cảnh báo đặc biệt về sự xuất hiện của rắn đuôi chuông, một trong những nhóm rắn độc nguy hiểm nhất thế giới.

Sơ đồ khu tập luyện của tuyển Thụy Sĩ.

Trong bài đăng mạng xã hội, Liên đoàn Bóng đá Thụy Sĩ đã giới thiệu cơ sở tập luyện đặt tại Học viện San Diego (SDJA), nơi đội tuyển sẽ đóng quân trong thời gian chuẩn bị và thi đấu tại World Cup 2026. Bản đồ chi tiết bao gồm sân tập, khu vực dành cho thủ môn, phòng thay đồ, phòng gym và một khu vực được ghi chú là “vùng có rắn”, nằm trong các hẻm núi và bụi rậm xung quanh sân tập.

Cảnh báo này được đưa ra do rắn đuôi chuông là loài bò sát khá phổ biến tại khu vực San Diego, đặc biệt trong mùa hè khi thời tiết nóng lên. Chính quyền địa phương cho biết chúng thường xuất hiện ở các vùng đồi núi, khu vực hoang dã hoặc các hẻm núi gần khu dân cư.

Đối với người dân Mỹ, sự hiện diện của rắn đuôi chuông không phải điều quá xa lạ. Tuy nhiên, với các thành viên đội tuyển Thụy Sĩ, đây là trải nghiệm khá đặc biệt bởi quốc gia châu Âu này không có rắn đuôi chuông trong môi trường tự nhiên.

Tại World Cup 2026, Thụy Sĩ sẽ lần lượt đối đầu Qatar vào ngày 13/6 tại Santa Clara và Bosnia & Herzegovina vào ngày 18/6 tại Los Angeles. Trước đó, đội bóng đã tham dự loạt trận giao hữu tại sân Snapdragon ở San Diego nhằm hoàn tất quá trình chuẩn bị.

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