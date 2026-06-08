70 triệu bảng chưa đủ để Tottenham có ngôi sao World Cup

Tottenham Hotspur nhận liên tiếp hai cái lắc đầu từ Brighton trong nỗ lực chiêu mộ Jan Paul van Hecke, trung vệ được định giá khoảng 70 triệu bảng.

Jan Paul van Hecke được HLV Roberto De Zerbi đánh giá rất cao.

Tottenham đang gặp trở ngại lớn trên thị trường chuyển nhượng hè khi chưa thể thuyết phục Brighton nhả Jan Paul van Hecke. Đội bóng thành London đã gửi hai đề nghị trong thời gian ngắn nhưng đều bị từ chối.

Thông tin được chính Giám đốc Điều hành Brighton, Paul Barber, xác nhận. Chia sẻ với talkSPORT, ông cho biết sự quan tâm dành cho Van Hecke không chỉ đến từ Tottenham mà còn từ nhiều đội bóng khác.

Vì vậy, Brighton không chịu áp lực phải bán một trong những trụ cột quan trọng nhất của mình. "Chúng tôi đã từ chối hai lời đề nghị từ Tottenham. Mọi thỏa thuận phải phù hợp với cả CLB lẫn cầu thủ", Barber khẳng định.

Van Hecke đang bước vào năm cuối hợp đồng với Brighton. Trung vệ người Hà Lan gia nhập sân Amex từ NAC Breda vào năm 2020 với mức phí chỉ khoảng 2 triệu bảng. Sau nhiều mùa giải phát triển ổn định, anh hiện được định giá tới 70 triệu bảng và trở thành một trong những hậu vệ được săn đón nhất Premier League. Mùa giải 2025/26, Van Hecke đóng vai trò quan trọng trong hành trình giúp Brighton giành vé dự cúp châu Âu. Anh cũng được triệu tập vào danh sách tuyển Hà Lan tham dự World Cup 2026.

Đáng chú ý, HLV Roberto De Zerbi được cho là nhân tố thúc đẩy Tottenham theo đuổi thương vụ này. Chiến lược gia người Italy từng làm việc với Van Hecke tại Brighton và đánh giá rất cao khả năng phòng ngự cũng như phát triển bóng của học trò cũ.

Sau khi chiêu mộ Andy Robertson theo dạng chuyển nhượng tự do và tiến gần tới Marco Senesi, Tottenham vẫn chưa từ bỏ mục tiêu Van Hecke.

Tuy nhiên, với lập trường cứng rắn từ Brighton và sự cạnh tranh từ nhiều đối thủ khác, đây hứa hẹn sẽ là một trong những cuộc đàm phán khó khăn nhất của đội bóng Bắc London trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

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