Sau Robertson, Tottenham chuẩn bị đón thêm tân binh

Tottenham chuẩn bị hoàn tất việc chiêu mộ trung vệ Marcos Senesi từ Bournemouth theo dạng chuyển nhượng tự do với bản hợp đồng 4 năm.

Senesi chuẩn bị chuyển sang khoác áo Tottenham

Theo nhà báo Fabrizio Romano, thương vụ Marcos Senesi cập bến Tottenham chuẩn bị hoàn tất. Trung vệ người Argentina sẽ sớm đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2030.

Việc sở hữu Senesi mà không tốn một đồng phí chuyển nhượng nào được đánh giá là một nước đi "cao tay" của Tottenham trong kế hoạch tái thiết đội hình dưới triều đại Roberto De Zerbi. Đây có thể là tân binh "0 đồng" thứ hai cập bến Bắc London trong mùa hè này, sau Andrew Robertson từ Liverpool.

Senesi không còn là cái tên xa lạ tại Premier League. Sau 3 mùa giải thành công rực rỡ trong màu áo Feyenoord tại Eredivisie, cầu thủ 29 tuổi chuyển sang Bournemouth vào năm 2022 và nhanh chóng khẳng định được giá trị bản thân.

Ở mùa giải vừa qua, anh ra sân tổng cộng 39 trận và đóng góp tới 5 bàn thắng, hiệu suất đáng nể đối với một cầu thủ phòng ngự. Sở hữu kèo trái khéo léo cùng khả năng phát động tấn công từ tuyến dưới tương đối tốt, hậu vệ người Argentina được kỳ vọng sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho hàng thủ Spurs.

Trong bối cảnh Tottenham để thủng lưới tới 57 bàn tại Premier League mùa này, sự điềm tĩnh và kinh nghiệm của Senesi chính là "liều thuốc" cần thiết để gia cố sự chắc chắn cho khung thành của đại diện Bắc London.

